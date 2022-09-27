Фанаты Нурмагомедова потребовали от него высказаться о мобилизации

27 сентября 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фанаты Хабиба Нурмагомедова упрекнули бывшего чемпиона UFC за молчание по поводу протестов против мобилизации в Дагестане. Нурмагомедов закрыл комментарии на своей странице в социальной сети.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что акции в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 150 человек. Матери и жены жителей Дагестана, получивших повестки, вышли протестовать против мобилизации по своей воле, указали пользователи соцсетей в ответ на заявление главы республики о врагах из-за рубежа. Чтобы избежать народных волнений, Меликову следовало бы самому выйти к народу, отметили они. Днем ранее, 25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. .

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе приобрел огромную популярность в Дагестане. В 2018 году он стал одним из инициаторов "борьбы за нравственность" в республике. В частности, спортсмен подверг резкой критике показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин". Из-за критики и "неспокойной обстановки" в Дагестане выступления в республике отменили рэперы MC Doni, Егор Крид, Элджей, а также Стас Михайлов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Фанаты Хабиба Нурмагомедова призвали бойца смешанных единоборств высказаться о ситуации с мобилизацией в Дагестане после жестких разгонов участников акций в Махачкале.

Первый призыв заявить о своей позиции появился 24 сентября под постом Нурмагомедовым, опубликованным 16 сентября. "Хабиб, выскажись хоть в мягкой форме о том беспределе, что творится в России с так называемой мобилизацией. После ее объявления насильно забирают и больных, и хромых, такое ощущение, что реально на убой везут. Дагестан с первого дня там, на войне, и пострадал больше всех. И с чеченских частей тоже больше половины ушли наши, дагестанцы. Чеченские власти сказали, что в мобилизации они не участвуют, так как перевыполнили свой долг, а за наш регион некому слово даже сказать", - написал пользователь akhmed12345678.

Нурмагомедов никак не отреагировал на эту просьбу. После жестких разгонов участников акций в Дагестане количество обращений к нему резко увеличилось.

"На улицах женщин бьют, людей в автозаки пихают, против их воли забирают на войну. Так где же твое осуждение?" - возмутился asetin.1.

"Люди за него болели, 200-300 тысяч человек собирались на площадях, где угодно смотрели, болели, молились за него. А вот сейчас он своих братьев даже словом поддержать не может! Ты упал в глазах людей. Ты свой родной город не можешь поддержать! Говорю как самый ярый твой фанат (уже нет)", - написал iamgusenmagomedov.

"Хабиб, в следующий раз не (выступай) против певцов и туристов. Если ты будешь дальше молчать, весь народ тебя будет презирать. Можешь кайфовать дальше", - обратился к бойцу gaidar_pro 27 сентября.

"Против мобилизации высказаться - это не тоже самое, что против Крида и Тимоти", - сыронизировал vitzinchenko.

"Просто тошно смотреть на твоё безразличие к своему народу! Или ты боишься потерять всё то, что у тебя сейчас есть, если выскажешься как минимум и поддержишь свой народ? Та слава, которая у тебя есть, дарована тебе Всевышним и не просто так! Ты имеешь более 20 млн подписчиков, которым ты мог дать элементарную поддержку. Твоё слово имеет вес, тебя даже в президенты хотели избирать. А ты молчишь, чего боишься? Ты просто показал своё лицо, показал то, кем ты являешься в действительности", - заявила amira__fire.

Нурмагомедов закрыл комментарии к постам в социальной сети. Публикацию от 17 сентября и все последующие уже прокомментировать нельзя.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.