Жители Дагестана высказались против мобилизации непрофессионалов

27 сентября 2022, 01:53

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Повестки из военкомата зачастую приходят тем, кто не имеет опыта боевых действий и даже не служил в армии, в то время как отправлять в зону боевых действий нужно профессиональных военных, считает большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что после сегодняшней акции протеста против мобилизации в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 100 человек. Матери и жены жителей Дагестана, получивших повестки, вышли протестовать против мобилизации по своей воле, указали пользователи соцсетей в ответ на заявление главы республики о врагах из-за рубежа. Чтобы избежать народных волнений, Меликову следовало бы самому выйти к народу, отметили они.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил тогда "Черновик".

Житель Дагестана 59-летний Магомед сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает мобилизацию. «В такое трудное для страны время все должны помочь Родине. Поэтому я поддерживаю мобилизацию, я и сам, если бы не возраст, пошел. Надо помочь нашей армии завершить специальную операцию», - считает мужчина.

По словам Магомеда, мобилизация не коснулась его родственников и знакомых.

Местный житель 49 летний Ибрагим сказал, что у него неоднозначное отношение к мобилизации. "Чем может помочь необученное гражданское население? Я бы согласился с озвученным заявлением Рамзана Кадырова – привлечь к спецоперации сотрудников силовых структур», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров после отмены мобилизации в Чечне выступил с предложением мобилизовать в России половину сотрудников МЧС, прокуратуры, Следкома, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек. Руководителям этих структур Кадыров посоветовал уже сейчас приступить к "оптимизации рабочего процесса".

Ибрагим рассказал, что повестка пришла его 37-летнему племяннику, имеющему троих детей, который не служил в армии. «Можно много рассуждать о патриотизме, но когда это касается твоих родных, хочется оградить их от всего этого. Он не профессиональный военный запаса, а обычный предприниматель, никогда не державший оружие в руках», - рассказал житель республики.

65-летяя жительница Дагестана Написат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у него в Великую Отечественную войну погиб дед. "Я трепетно отношусь к исторической правде. Да, молодые ребята должны помочь стране в трудное время. Но сейчас показывают, что набирают кого попало, без опыта. Где и как они будут воевать? Страшно за молодое поколение», - сказала она. Написат добавила, что ее знакомым или родственникам повестки еще не приходили.

24-хлетняя жительница Дагестана Наида сказала, что недавно вышла замуж. "Супруг после окончания вуза работает программистом в частной компании. Я против [спецоперации], и не хочу, чтобы его забирали. Он не служил. Армии нужны профессионалы, а не дилетанты. Повестка пока не пришла, но мы на всякий случай переехали в тетину квартиру», - рассказала она.

По словам 40-летней Зайнаб, в начале спецоперации у мужа "были какие-то патриотические настроения". "Но как только объявили мобилизацию, его настроения поменялись. У нас сыну 19 лет, он учится в вузе. Несмотря на заверения, что студентов не берут, все равно боимся. Не представляю, как жить, когда твоего единственного необученного сына отправят [в зону спецоперации]", - говорит Зайнаб.

47-летняя Джамиля рассказала, что повестка пришла ее родственнику. "Ему 43 года, отслужил срочную службу водителем. У него семья, дети, стабильная работа. За повестку не расписался. Считаю, что воевать должна профессиональная армия, а не добровольцы», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам 67-летней Зарипат, трое ее детей отслужили в армии. "Сейчас такое трудное время. Если их призовут – значит, так надо», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных жителей Дагестана.

После объявления военной мобилизации для участия в спецоперации на Украине в России проходят акции протеста. В каких регионах юга России люди вышли на улицы, почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне и как военкомы препятствуют отъезду россиян за границу, рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Мобилизация: как протестует юг России".

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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