Правозащитники насчитали 101 задержанного в Махачкале

26 сентября 2022, 10:21

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На акции протеста против мобилизации в Махачкале задержан 101 человек, сообщили правозащитники, опубликовав имена некоторых из них.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным "Черновика", были задержаны около 100 человек, а всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно.

В Махачкале задержан по меньшей мере 101 человек, сообщает на своем сайте правозащитный проект "ОВД-инфо"*. По данным правозащитников, в отдел полиции по Советскому району были доставлены не менее шести задержанных, в том числе Ибрагим Ихлазов, Мария Юристовская, Анастасия Индрикова, Салих Чопалаев.

Проект опубликовал имена еще трех задержанных (Анвар Алиомаров, Нина Гаджиева, Мухаммед Магометов), уточнив, что пока неизвестно, в каких отделах они находятся.

"В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать", - подчеркивается в публикации.

После митинга в Махачкале возбуждены восемь уголовных дел о нападении на полицейских и составлены 46 административных протоколов об участии в несанкционированном митинге, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на источник в МВД. "По информации, что есть у меня, возбуждено восемь уголовных дел из-за нападения на полицейских. Среди них есть и один несовершеннолетний, как минимум. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно - они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты", - приводит его слова издание.

МВД Дагестана, по состоянию на 10.16 мск, не сообщило на своем сайте и в Telegram-канале о задержаниях участиков акции протеста.

Напомним, 25 сентября в селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек также вышли на акцию протеста в связи с объявленной мобилизацией. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих. Позднее администрация Хасавюртовского района отчиталась, что участники акции протеста прекратили ее после встречи с представителями властей.

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