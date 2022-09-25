Акция в Махачкале завершилась после жестких задержаний протестующих

25 сентября 2022, 22:55

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Силовики при задержании на акции против мобилизации в Махачкале избивали участников и грубо обращались с женщинами, следует из видео. Пользователи Telegram-канала "Утро Дагестана" призвали освободить всех задержанных, пригрозив беспорядками.

Как писал "Кавказский узел", силовики в столице Дагестана сегодня жестко разогнали акцию протеста против объявленной Путиным частичной мобилизации. Силовики задержали корреспондента "Кавказского узла", его увезли с места акции противников мобилизации в Махачкале. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови.

На митинге женщин против мобилизации у здания Кукольного театра, по разным данным, задержали около 100 человек, сообщил сегодня "Черновик". Участвовали в нём более трёхсот человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, отмечает издание.

Ближе к вечеру число правоохранителей увеличилось, появились представители власти и общественные деятели, которые пытались успокоить женщин, затем на подмогу полиции пришли сотрудники Росгвардия. Около 19.00-20.00 мск правоохранителям удалось разогнать митингующих.

"По информации местных активистов, задержано примерно 120 человек. Почти к каждому из них применялась неоправданная и лишняя физическая сила", - написал в своем Telegram-канале правозащитник Бакар Янгулбаев.

В Telegram-каналах появились видеоролики жестких задержаний на акции. На одном из них, опубликованном в Telegram-канале "Тема Дагестана" показано, как двое силовиков ведут под руки мужчину, к ним подходит еще один человек в форме и бьет задержанного рукой по лицу. В ответ на это задержанный бьет силовика головой, после чего его начинают избивать сразу несколько силовиков. "Смотри, у него (задержанного) дети, а он его бьет", - говорит женский голос за кадром. Затем женские голоса за кадром начинают кричать: "Отпустите его! Отпустите".

На следующем видео в этом же Telegram-канале человек форме жёстко отталкивает от себя женщину, она падает на бетонное ограждение. Женщину пытается защитить другая участница акция, в это время между ней и силовиком встает мужчина, напавший на женщину уходит.

На другом видео силовики пытаются скрутить задержанного, ему на помощь бросаются несколько человек, после этого человек в форме несколько раз стреляет в воздух.

В Махачкале на акции протеста против мобилизации силовики задержали многодетного отца Гамзата Шамхалова, сообщил сегодня со ссылкой на его беременную жену правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. У супругов Шамхаловых четверо детей, а сами они являются инвалидами, говорится в сообщении.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале заявил, что акции были попыткой сорвать запланированные мероприятия в честь 165-летия города. "Призываю вас не совершать противоправные действия, каждому из которых будет дана правовая оценка правоохранительными органами, и не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", - написал он.

Авторы постов в Telegram-канале "Утро Дагестана", призвали освободить всех задержанных на акциях, пригрозив в противном случае устроить беспорядки. Они также призвали адвокатов и правозащитников оказать правовую помощь задержанным.

Авторы почти в каждом посту призывают Алла наказать силовиков и тех, кто помогал задерживать протестующих.

Telegram-канал "Утро Дагестана", был создан 29 февраля, он насчитывает почти 57 400 подписчиков, из них 44 097 подписались за сегодняшний день, следует из данных сервиса tgstat.ru

В Telegram-канале также создан бот по обратной связи. "Если ваших близких или друзей задержали - пишите нам в бот, мы сделаем отдельный чат для координации! Никого не бросаем!" - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек вышло на акцию протеста против мобилизации. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих". Позднее администрация Хасавюртовского района отчиталась, что частники акции протеста в селе Эндирей прекратили ее после встречи с представителями властей.

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