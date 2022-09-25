Корреспондент "Кавказского узла" задержан в Махачкале

25 сентября 2022, 17:58

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Силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции противников мобилизации в Махачкале. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови.

Как писал "Кавказский узел", силовики в столице Дагестана сегодня жестко разогнали акцию протеста против объявленной Путиным частичной мобилизации.

В числе задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла", прибывший к месту проведения акции для освещения событий. "К месту акции быстро подъехали наряды полиции, которые начали жёстко задерживать собравшихся. К некоторым применяли силу, избивали, повалив на пол. Некоторых участников увезли на трёх полицейских УАЗах, затем месту подъехал автобус", - успел сообщить он об увиденном.

Журналист также сообщил, что вместе с другими задержанными его везут в отдел полиции. "В машине семь-восемь человек, их жёстко избили, рядом парень восемнадцати лет, весь в крови", - передал задержанный корреспондент "Кавказского узла".

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