Силовики в Махачкале задержали участников акции против мобилизации

25 сентября 2022, 16:59

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Сотрудники полиции задержали в Махачкале участников акции протеста против мобилизации. Протестующие преградили путь полицейским машинам и попытались убедить силовиков отпустить задержанных, полицейский ударил одну из женщин, следует из обнародованных в Telegram видео с места событий.

Как писал "Кавказский узел", на пересечении проспектов Ярагского и Расула Гамзатова в Махачкале началась акция протеста против мобилизации, на нее пришли, по данным "Черновика", около сотни человек.

На акции протеста сотрудники полиции применили силу к нескольким мужчинам и забрали их в отдел, сообщает "Черновик". "Женщинам не удалось их отбить", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Издание опубликовало также несколько видеозаписей с места акции. На кадрах среди участников протеста видно мужчин и женщин разного возраста, некоторые женщины в хиджабах. Видны также несколько полицейских машин и множество сотрудников полиции. Туда же подъехал автобус с полицейскими. "Сейчас будут группами, наверное, закидывать в автобус", - говорит женщина за кадром.

На другом видео полицейские задерживают по меньшей мере двух мужчин. Женщины призывают силовиков прекратить задержания.

Видео с места акции протеста опубликованы также в Telegram-канале "Тема Дагестана". На одном из них участницы акции кричат: "Не давайте забирать, не давайте!". Они пытаются закрыть собой мужчин.

На другом видео в кадре много полицейских машин, звучат сирены, машины пытаются проехать через толпу. Молодые парни, девушки и женщины постарше окружают машины, преграждают им путь и скандируют: "Отпускайте! Отпускайте!". Один из участников акции повис на ручке двери машины, пытаясь открыть ее. Силовики, нецензурно выражаясь, грубо теснят женщин. Один из них с размаху бьет участницу акции.

Напомним, в Дагестане уже проходили акции протеста против мобилизации. 22 сентября протестующие жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу. Сегодня в селе Эндирей Хасавюртовского района, согласно видеозаписям очевидцев, на акцию протеста против мобилизации вышли не менее нескольких десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

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