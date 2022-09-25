Противники мобилизации вышли на акцию протеста в Махачкале

25 сентября 2022, 16:33

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Жители Махачкалы, не согласившиеся с объявленной Путиным частичной мобилизацией, начали акцию протеста на пересечении проспектов Ярагского и Гамзатова в центре города. К месту акции стянуты силы полиции.

Как писал "Кавказский узел", это уже не первая акция против мобилизации в Дагестане. Так, 22 сентября жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу, а сегодня в селе Эндирей Хасавюртовского района, согласно видеозаписям очевидцев, на акцию протеста против мобилизации вышли не менее нескольких десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

На пересечении проспектов Ярагского и Расула Гамзатова в Махачкале проходит акция протеста против мобилизации, в ней участвует около сотни человек, сообщает "Черновик".

"Люди ничего не скандируют. Нет плакатов. Собрались мамы с детьми, представители взрослого поколения, молодёжь. На место приехала полиция", - сообщило в 16.23 мск издание в своем Telegram-канале.

Призывы выйти на митинг опубликованы сегодня в Telegram-канале "Утро Дагестана". Там же в 15.50 мск опубликовано видео продолжительностью около секунды, на котором видны несколько сотрудников полиции и около десятка женщин. "Возле Театра кукол [полицейские] подходят к сёстрам с вопросами", - говорится в аннотации к видео.

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