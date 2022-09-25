Акция протеста против мобилизации. Махачкала, 25 сентября 2022 года. Кадр видео "Черновика" https://t.me/chernovik/37583

25 сентября 2022, 16:33

Противники мобилизации вышли на акцию протеста в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Махачкалы, не согласившиеся с объявленной Путиным частичной мобилизацией, начали акцию протеста на пересечении проспектов Ярагского и Гамзатова в центре города. К месту акции стянуты силы полиции.

Как писал "Кавказский узел", это уже не первая акция против мобилизации в Дагестане. Так, 22 сентября жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу, а сегодня в селе Эндирей Хасавюртовского района, согласно видеозаписям очевидцев, на акцию протеста против мобилизации вышли не менее нескольких десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

На пересечении проспектов Ярагского и Расула Гамзатова в Махачкале проходит акция протеста против мобилизации, в ней участвует около сотни человек, сообщает "Черновик".

"Люди ничего не скандируют. Нет плакатов. Собрались мамы с детьми, представители взрослого поколения, молодёжь. На место приехала полиция", - сообщило в 16.23 мск издание в своем Telegram-канале.

Призывы выйти на митинг опубликованы сегодня в Telegram-канале "Утро Дагестана". Там же в 15.50 мск опубликовано видео продолжительностью около секунды, на котором видны несколько сотрудников полиции и около десятка женщин. "Возле Театра кукол [полицейские] подходят к сёстрам с вопросами", - говорится в аннотации к видео.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Меликов назвал глав муниципалитетов ответственными за ошибки при мобилизации", "Юристы разъяснили порядок мобилизации в России", "Мобилизация ограничила возможности увольнения для контрактников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 сентября 2022, 17:48

25 сентября 2022, 16:59

  • Силовики в Махачкале задержали участников акции против мобилизации

    Сотрудники полиции задержали в Махачкале участников акции протеста против мобилизации. Протестующие преградили путь полицейским машинам и попытались убедить силовиков отпустить задержанных, полицейский ударил одну из женщин, следует из обнародованных в Telegram видео с места событий.

25 сентября 2022, 15:50

25 сентября 2022, 14:55

25 сентября 2022, 13:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи