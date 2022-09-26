Пользователи соцсетей возмутились словами Меликова о западных организаторах митингов

26 сентября 2022, 23:00

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Матери и жены жителей Дагестана, получивших повестки, вышли протестовать против мобилизации по своей воле, указали пользователи соцсетей в ответ на заявление главы республики о врагах из-за рубежа. Чтобы избежать народных волнений, Меликову следовало бы самому выйти к народу, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что после сегодняшней акции протеста против мобилизации в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 100 человек.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил тогда "Черновик".

"Акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа", - написал сегодня глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. По мнению главы Дагестана, стравливая жителей республики организаторы акций "пытаются накалить обстановку внутри страны" на "полученные от иностранных спонсоров деньги". При этом они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких, отметил Меликов.

Он отметил, что "враги" пытаются расколоть общество и призвал жителей Дагестана "не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны".

Сообщение Меликова также было опубликовано в паблике region05.ru в Instagram, насчитывающем 194 тысячи подписчиков. По данным на 23.00 мск сегодня под ним оставили 114 комментариев и 245 отметок "нравится".

Большинство пользователей не поверили словам Меликов об организации протестов провокаторами из-за рубежа.

"Предъявите факты телефонные разговоры и доказательства, перечисление денег, а не пустые отговорки. Лично я считаю, что матери не хотят терять своих детей, жены - своих мужей, сестры - своих братьев, а кто-то любимого человека. Я их по-человечески понимаю", - написала marymis7.

"Это же смешно - в Дагестан приехали и подкупили матерей, сестёр", - согласилась с ней rita232519.

"А эти [силовики], которые женщин били, и которые парня били? Они тоже из-за рубежа прибыли для того, что бы народ злить?", - задался вопросом saidmagomedov345.

В Telegram-каналах 25 сентября появились видеоролики жестких задержаний на акции. На одном из них, опубликованном в Telegram-канале "Тема Дагестана", показано, как двое силовиков ведут под руки мужчину, к ним подходит еще один человек в форме и бьет задержанного рукой по лицу. В ответ на это задержанный бьет силовика головой, после чего его начинают избивать сразу несколько силовиков. "Смотри, у него (задержанного) дети, а он его бьет", - говорит женский голос за кадром. Затем женщины начинают кричать: "Отпустите его! Отпустите". На следующем видео в этом же Telegram-канале человек форме жёстко отталкивает от себя женщину, она падает на бетонное ограждение. Женщину пытается защитить другая участница акции, в это время между ней и силовиком встает мужчина, напавший на женщину уходит.

"Чем искать виноватого где-то там, лучше найдите общий язык с народом, найдите силу в себе выйти к народу и объясниться", - предложил patrioti_rodyni.

"То есть матери Дагестана согласны отправлять сыновей, мужей [...] и никаких протестных настроений у них нет? Вы если бы разрешали народные сходы как в других странах, то вышли бы не 500 человек, а 500000!" - прокомментировал пост Меликова пользователь Тelegram-канала "Администрация г. Каспийска" Неравнодушный гражданин. Тelegram-канал насчитывает 3546 подписчиков.

"А бабушки и дедушки, которые выходили на митинги, тоже сидят в интернете? У всех своя голова на плечах, никогда Кавказ не поддавался на вбросы Запада!" - заявил в ответ на сообщение Меликова пользователь Telegram-канала Dagpravda.ru, насчитывающего 4387 подписчиков, Мира.

В свою очередь, председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров заявил сегодня, что в Народном собрании создан штаб по оказанию помощи населению по вопросам нарушения их прав при проведении частичной мобилизации. "Депутатам дано поручение находиться в городах и районах, которые они представляют, оказывать лицам, получившим повестки, всю необходимую помощь", - приводятся его слова в Telegram-канале "Махачкала".

После объявления военной мобилизации для участия в спецоперации на Украине в России проходят акции протеста. В каких регионах юга России люди вышли на улицы, почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне и как военкомы препятствуют отъезду россиян за границу, рассказывается в обновляемой справке «Кавказского узла» "Мобилизация: как протестует юг России".

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Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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