Чиновники убедили жителей Эндирея прекратить акцию против мобилизации

25 сентября 2022, 18:57

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Участники акции протеста в селе Эндирей прекратили ее после встречи с представителями властей, сообщила администрация Хасавюртовского района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек вышли на акцию протеста против мобилизации. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

С участниками акции протеста в селе Эндирей встретились военком Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов, представители администрации Хасавюртовского района, начальник районного ОМВД и районный прокурор, сообщила районная администрация.

По версии властей муниципалитета, протестующим "дали разъяснения на интересующие вопросы". "Услышав ответы на заданные вопросы от уст представителей власти, граждане поблагодарили прибывших руководителей и разошлись по месту жительства", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Хасавюртовского района.

Ситуация в селе Эндирей спокойная, подчеркивается в публикации.

Отметим, сегодня глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что мобилизация в республике должна проходить "строго по объявленным президентом критериям", а за ошибки несут персональную ответственность руководители городов и районов. "Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены", - заявил Меликов.

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