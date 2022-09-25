Меликов назвал глав муниципалитетов ответственными за ошибки при мобилизации

25 сентября 2022, 15:50

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Руководители городов и районов Дагестана несут персональную ответственность за призыв на военную службу тех, кто не подлежит мобилизации, заявил сегодня Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября жители Бабаюртовского района перекрыли федеральную трассу, протестуя против объявленной мобилизации. В тот же день в соцсетях распространилось видео, на котором около военкомата Бабаюртовского района местные жители спорят с сотрудницей комиссариата. 23 сентября Сергей Меликов поблагодарил за "бесстрашие и отвагу" сотрудницу военкомата, которая раскритиковала мужчин, выступивших против мобилизации.

Мобилизация должна проходить "строго по объявленным президентом критериям", а за ошибки несут персональную ответственность руководители муниципалитетов Дагестана, объявил сегодня Сергей Меликов.

"В последних указах главы государства чёрным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность. Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены", - написал глава республики в своем Telegram-канале.

Меликов пояснил, что "в самом начале мобилизации такие ошибки имели место". "В том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации. […] Ежедневно военком Дагестана Даитбег Мустафаев докладывает мне о ходе частичной мобилизации. Нахожусь также на постоянной связи с депутатами Народного Собрания РД, Госдумы, главами муниципалитетов – всеми, кто вовлечён в эту работу", - сообщил он.

Отметим, что заявление об ответственности гражданских чиновников Меликов сделал на фоне массового протеста в селе Эндирей Хасавюртовского района. Согласно видеозаписям, сделанным очевидцами, там на акцию протеста против мобилизации вышли не менее нескольких десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

Ранее, 22 сентября, жители Дагестана, получившие повестки из военкоматов, рассказали "Кавказскому узлу", что переживают за своих жен и детей, которые останутся без их поддержки.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнообязанных. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил в тот же день министр обороны Сергей Шойгу.

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