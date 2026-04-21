02:52, 21 апреля 2026

Жители сел в Дахадаевском районе рассказали о последствиях оползней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дахадаевском районе Дагестана введен режим ЧС муниципального характера в связи с оползнями. Наиболее пострадали села Уркарах, Кубачи и Калкни. Сельчане рассказали, с каким проблемами столкнулись из-за оползней и обвалов. 

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. По данным на 19 апреля заблокированных оставались 14 сел в Дахадаевском, Тляратинском и Цумадинском районах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

20 апреля «Дагестанавтодор» сообщил в своем телеграм-канале, что по состоянию на 10:00 мск было закрыто 9 участков автодорог. Без транспортного сообщения остаются 16 населенных пунктов: в Тляратинском районе – шесть населенных пунктов, в Дахадаевском районе - шесть населенных пунктов, в Цунтинском районе – четыре населенных пункта. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы.

20 апреля правительство Дагестана сообщило в телеграм-канале, что на автомобильной дороге «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала» на участке 54 км движение автотранспорта временно закрыто в связи с крупным оползнем верхового откоса и прилегающего склона. Ведутся работы по обеспечению временного прохода поверх оползневого участка. Ориентировочное открытие движения по временной схеме - 21 апреля.

Глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров сообщил в телеграм-канале, что на территории муниципалитета из-за оползней, обвалов и осыпей введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

«Среди наиболее пострадавших населенных пунктов - Уркарах (62 дома), Кубачи (14 домов), Калкни (6 домов). В настоящее время эвакуировано 178 человек, все они размещены у родственников. Оползневые процессы продолжаются, сопровождаясь образованием трещин, разломов и дальнейшим разрушением зданий и инфраструктуры. Серьезные повреждения получили дороги республиканского значения, нарушено транспортное сообщение со многими населенными пунктами. В селении Уркарах поврежден основной водопровод, что ставит под угрозу водоснабжение. Для подвоза воды задействовано 12 водовозов», - сообщил глава района.

Жители сел в Дахадаевском районе рассказали 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла", с каким проблемами столкнулись

«Дорога в Урхарах сильно разрушена с одной стороны, машины могут проехать только по полосе ближе к горам. В основной части села из-за повреждения водовода нет воды. Школа, ФАП, работают в обычном режиме», - рассказал житель села Зияудин.

В Уркарахе работает необходимая техника, много бутилированной воды, продуктов, одеял, матрасы и необходимых вещей поступает в пункты сбора гуманитарной помощи, сообщил Иса.

«У нас в результате оползня поврежден дом. Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты», - говорит Али.

Житель села Кубачи Саид рассказал, что в село дорога через Уркарах открыта. По ней проезжают автомобили, везут стройтехнику и гуманитарную помощь. Через новую автодорогу в Кубачи проехать сейчас невозможно, так как почти каждый день проходят камнепады, добавил он. «Школы, садики в Кубачи и Уркарахе работают в штатном режиме. В Уркарахе местные власти в 2024 году, беспокоясь о том, что место не совсем надёжное, закрыли детсад в местности Вякьни, которое сильно пострадало сейчас, детей тогда перевели в новый садик. Старый детский сад уничтожен оползнем буквально два-три дня назад», - рассказал он.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
