Дороги к 14 сёлам Дагестана остаются заблокированными

Рабочие расчистили от снега дорогу к селу Артлух Казбековского района, но без транспортного сообщения остаются жители еще 14 сёл в Дахадаевском, Тляратинском и Цумадинском районах.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах – после сходов лавин и метелей. 18 апреля без транспортного сообщения оставались жители 15 населенных пунктов: шести в Тляратинском районе, шести в Дахадаевском, двух в Цумадинском и одного в Казбековском.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

По состоянию на 19 апреля, без транспортного сообщения остаются 14 населенных пунктов, сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Тляратинский район – 6 населенных пунктов, Дахадаевский район – 6 населенных пунктов и Цумадинский район – 2 населенных пункта. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в публикации.

Всего в республике в результате наводнения движение автотранспорта было закрыто либо затруднено на 132 участках автодорог регионального и межмуниципального значения, отмечается в сообщении.

Названия населенных пунктов в публикации не приведены, но перечислены в сообщении на сайте ведомства.

Согласно этой информации, в Дахадаевском районе транспортное сообщение прервано с селами Сур-Сурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Дирбакмахи, Кунки, в Тляратинском – с селами Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял, а в Цумадинском – с селами Гадири и Гачитли.

В публикации на сайте ведомства от 18 апреля указано, что заблокированной была дорога также к селу Артлух Казбековского района. Она была закрыта в связи со снежной метелью, а работы по расчистке дороги были осложнены сходом снежных лавин.

Напомним, число подтопленных жилых домов в Дагестане за сутки снизилось со 117 до 54. В пунктах временного размещения сегодня остаются 544 человека, в том числе 170 детей.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

