Косметолог из Махачкалы обвинена в причинении вреда двум пациенткам

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Прокуратура предъявила обвинение косметологу из Дагестана, которая в 2023 году провела липосакцию, после чего у клиентки развились осложнения, причинившие тяжкий вред здоровью. В деле фигурирует еще одна пострадавшая.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд в Махачкале арестовал косметолога Раисат Алгасанову, пациентка которой получила после липосакции серьезные осложнения. Случай, за который Алгасанова арестована, - один из многих, утверждают источники.

Косметологу из Махачкалы предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью двух клиенткам (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), пишет 5 июня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.

По данным следствия, с 2022 по 2024 годы косметолог частной практики работала в арендованном помещениии, она не была зарегистрирована как предприниматель, не имела высшего образования по специальности и лицензии на оказание медицинских услуг.

Обвиняемая частично признала вину, подтвердив, что оказывала услугу конкретной пациентке без лицензии, но отвергла другие обвинения, назвав их происками конкурентов.

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