24 сентября 2022, 16:01
Кадыров предложил мобилизовать половину штата силовых ведомств России
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Глава Чечни выступил с инициативой о мобилизации половины сотрудников МЧС, прокуратуры, следкома, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек. Руководителям этих структур Рамзан Кадыров посоветовал в этих целях уже сейчас приступить к "оптимизации рабочего процесса".
Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию для формирования отрядов и отправки их на Украину, собрав из каждого региона хотя бы по тысяче человек. Заявлениями о необходимости самомобилизации глава Чечни пытается примерить на себя функции министра обороны и в очередной раз продемонстрировать лояльность Путину, но "бежит впереди паровоза", так оценили поведение Кадырова политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.
20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что женщины в Грозном протестовали против мобилизации, указав, что на акцию вышли "15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. А 22 сентября Кадыров заявил, что объявленная Путиным в России частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.
У России есть колоссальные человеческие ресурсы, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остаётся колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием", - указал он, перечислив при этом ряд ведомств.
В частности, Кадыров назвал министерство чрезвычайных ситуаций, службу внешней разведки, прокуратуру, Следком, а также федеральные службы судебных приставов, исполнения наказаний, безопасности, охраны. "Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
"Вместе с силовыми и военными ведомствами - это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится", - считает глава Чечни.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта".
21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу. После объявления мобилизации билеты в Армению, Азербайджан были раскуплены на несколько дней вперед, а на границе с Грузией выстроилась многокилометровая пробка.
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Автор: "Кавказский узел"