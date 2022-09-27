Идрис Юсупов и Сергей Айнбиндер отпущены из полиции в Махачкале

27 сентября 2022, 13:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские отпустили журналистов Идриса Юсупова и Сергея Айнбиндера, задержанных на акции против мобилизации в Махачкале. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но стали регистрировать их.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику.

26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили сегодня правозащитники.

Журналисты Идрис Юсупов и Сергей Айнбиндер отпущены из отдела полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Юсупов. Он отметил, что был задержан по указанию одного из силовиков, когда уже собирался покидать центральную площадь Махачкалы. На момент задержания каких-либо съёмок он не проводил, сообщил журналист.

По словам Юсупова, с момента задержания он находился в Советском РОВД Махачкалы. Протокол на него составлен не был, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Юсупов провел в отделе полиции около 17 часов, без оформления доставления и без составления протокола. У него, как и у Сергея Айнбиндера, при входе в отдел отобрали личные вещи, рабочую технику и средства связи. Заявления журналистов о проверке действий сотрудников полиции в дежурной части отдела приняли, но не зарегистрировали и не предоставили талон-уведомление о приеме, неоднократно ссылаясь отсутствие книги учета, сообщило сегодня издание "Новое дело" в своем Telegram-канале.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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