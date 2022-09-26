Главред RusNews Сергей Айнбиндер и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://ovdinfo.org Пресс-служба North Caucasus Service (RFE/RL)* ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

26 сентября 2022, 17:01

Журналисты задержаны при освещении протестов в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию протеста противников мобилизации в Махачкале. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, силовики начали задерживать пришедших на площадь.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил в тот же день "Черновик".

На площади в Махачкале сотрудники полиции задержали журналистов Идриса Юсупова («Новое дело») и Сергея Айнбиндера («РусНьюз»), которые освещали акцию протеста против мобилизации, сообщает "Черновик".

"Площадь Махачкалы оцеплена силами полиции и Росгвардии. Выборочно задерживают молодых ребят, проверяют их телефоны, записывали они на видео или нет. В присутствии журналистов "Черновика" задержали как минимум трёх молодых людей", - говорится в публикации. размещенной в Telegram-канале издания.

Главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер успел сообщить, что его везут в отдел полиции по Советскому району, сообщает в своем Telegram-канале RusNews. "Избили, сломали и отобрали все оборудование. Среди задержанных многие тоже избиты", - отмечается в публикации.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Чиновники убедили жителей Эндирея прекратить акцию против мобилизации", "Родные не могут связаться с задержанными в Махачкале", "Меликов назвал глав муниципалитетов ответственными за ошибки при мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 сентября 2022, 18:22

  • Тамара Гродникова отпущена после опроса в полиции

    Силовики провели опрос Тамары Гродниковой, которая была сегодня задержана на одиночном пикете в Волгограде, после чего отпустили ее. Задержания за пацифистские пикеты активистка назвала попыткой табуировать тему военной операции на Украине.

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