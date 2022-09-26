Массовая драка произошла на акции против мобилизации в Махачкале

26 сентября 2022, 16:32

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На площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, есть задержанные.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным "Черновика", был задержан 101 человек, а всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно.

В Махачкале на главной площади сегодня собрались противники мобилизации, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале издания "Новое дело". Как следует из видео, на площади собрались не менее ста человек, также на видеозаписи видны три полицейские машины, одна из которых уезжает.

В Махачкале на площади произошла потасовка, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Подвал Дагестана. На видео видна массовая драка между людьми в гражданской одежде, она сопровождается криками, в том числе женщин.

Силовики начали задержания на площади, следует из другого видеоролика на этом канале. На видеозаписи видно, как двое силовиков ведут одного из задержанных к машине.

Еще на одном видеоролике в Telegram этом же канале молодой человек убегает с площади, за ним гонится силовик. Автор видео, девушка, комментирует за кадром: "Убегай!".

Как минимум один человек пострадал при разгоне акции в Махачкалы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале юрист Абубакар Янгулбаев. Он опубликовал видео, на котором человек лежит на площади,его окружают другие люди и помогают ему встать.

Вышедших на акцию протеста в Махачкале начали задерживать. Задержаны не менее 20 человек, сообщило в своем Telegram-канале издание "Кавказ.Реалии"*.

Сотрудники Росгвардии угрожают журналистам и требуют удалить видео задержаний, проинформировал Telegram-канал "Черновик".

Напомним, 25 сентября в селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек также вышли на акцию протеста в связи с объявленной мобилизацией. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих. Позднее администрация Хасавюртовского района отчиталась, что участники акции протеста прекратили ее после встречи с представителями властей.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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