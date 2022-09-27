Идрис Юсупов заявил о неоправданной жесткости силовиков при разгоне акции в Махачкале

27 сентября 2022, 21:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания на центральной площади Махачкалы, где 26 сентября собрались противники мобилизации. Задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали, сидя, лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. Полицейские сегодня отпустили журналистов Идриса Юсупова и Сергея Айнбиндера, задержанных на акции против мобилизации в Махачкале. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили сегодня правозащитники.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов 26 сентября поехал к месту проведения еженедельной одиночной акции в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. После завершения одиночной акции он пошел на центральную площадь Махачкалы, где по видеосвязи провел интервью с одним из своих коллег, рассказал Идрис Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". К 15.00 мск к площади было стянуто большое количество сотрудников полиции и руководство полиции Махачкалы. На площади он встретил сотрудника администрации Махачкалы Магомеда Абдурашидова, который выступил 25 сентября перед собравшимися возле Русского театра и в ходе разговора "выразил сомнение в том, что после разгона (акции 25 сентября) будет повторение".

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным "Черновика", были задержаны около 100 человек, а всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно.

К 15.00 мск на центральной площади Махачкалы не было агитирующих либо митингующих людей, рассказал Юсупов. "На площади было много молодых ребят, которые мне показались большей частью студентами — женщин, большое количество которых было 25 сентября, я не заметил. Молодые люди сидели спокойно и общались между собой", - отметил Юсупов.

Около к 15.30 по мск Юсупов зашел в мечеть, расположенную на площади, чтобы совершить молитву, но через 5-7 минут, когда вышел из здания, увидел, что ситуация на площади сильно изменилась. "Когда я вышел, я увидел, что на площади очень много полицейских автомобилей и было видно, что происходят очень жесткие задержания", - рассказал Юсупов. По словам журналиста, сотрудники полиции в масках и без масок, в форме и в гражданской одежде, "кидались" на молодых ребят и силой затаскивали их в автомобиль. Юсупов рассказал, что сразу же снял короткое видео, общим планом, для последующего использования в качестве иллюстрации в публикации.

По его словам, прихожие не смогли ответить на вопрос, что привело к обострению ситуации. "Видимо, были какие-то оскорбления или провокации и непонятно с чей стороны - либо стороны полиции, либо со стороны молодых ребят, там может какая-то брань была. В любом случае, зачем нужно было так жестко забирать всех, кто был на площади?" - отметил Юсупов. Журналист рассказал, что забирали всех подряд и предложений уйти и разойтись не звучало.

Юсупов также рассказал, что во время наблюдения за задержаниями, он увидел, как задерживают и Сергея Айнбиндера, с которым он познакомился в этот же день - Айнбиндер в качестве журналиста наблюдал за одиночным пикетом в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают обвинение против него в финансировании терроризма политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Дело Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

"Я видел, как сотрудник полиции в штатском – в костюме, видимо, при высоких чинах, с помощью других сотрудников полиции в очень грубой форме практически вырвал у него телефон, с которого Сергей вел трансляцию. Его закинули в полицейский уазик", - рассказал Юсупов.

По его словам, отойдя на другой конец площади, он сделал несколько коротких видео общим планом и протяженностью десять секунд. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и попросили удалить видео, однако Юсупов предъявил журналистское удостоверение и отказался. Он показал сотрудникам полиции то, что снял на камеру телефона. Юсупов отметил, что полицейских интересовало, были ли съемки крупным планом, где видны лица. Просмотрев видео, и убедившись, что там нет крупных планов и есть лишь короткое видео с общими планами, сотрудники полиции ушли. Журналист добавил, что по собственной инициативе снимал видео для "Нового дела", чтобы было понятно, что творится на площади.

После этого Юсупов собирался уходить с площади, но увидел спецназовцев, которые задерживают людей. "Я увидел, что бежит большое количество спецназовцев в масках и им показывали, кого задержать. Кто-то указал на меня и сказал, чтобы меня задержали. На тот момент я не проводил съемку, не сопротивлялся, но меня схватили под руки и повезли в полицейский уазик, хотя я говорил, что я журналист. Этому были свидетелями несколько знакомых мне людей — и гражданских, и сотрудников полиции", - рассказал журналист.

После задержания Юсупов вместе с другими задержанными был доставлен в отделение полиции по Советскому району Махачкалы. При входе в отдел полиции у журналиста забрали все личные вещи, рабочую технику и телефон, оставив лишь удостоверение. До того, как у Юсупова забрали телефон, он успел дозвониться до нескольких коллег и юриста.

По словам Юсупова, когда его привезли в райотдел полиции, там находилось более ста человек, доставленных из центра города. У них брали отпечатки пальцев и фотографировали, у каждого задержанного требовали письменные объяснения и составляли протокол об административном правонарушении. "Нас завели отдел, и мы там довольно долго находились. Нам никто ничего не объяснял. Большая суета была", - рассказал Юсупов. Журналистам сотрудники обещали, что их быстро отпустят, однако этого не случилось, добавил Юсупов.

В отдел полиции, по его словам, никого не пропускали. Через несколько часов из отдела полиции отпустили всех несовершеннолетних, но оставили всех остальных — в том числе и женщин, среди которых были и беременная, подчеркнул Юсупов.

Сотрудники полиции составляли протоколы, брали объяснения, фотографировали и брали отпечатки пальцев до половины шестого утра, отметил журналист "Нового дела". При этом условий для задержанных в отделе полиции не было - они были размещены в актовом зале отдела, на улице и на этажах здания. "Все это время люди были на ногах. В отделе не было никаких условий. Там, где-то (в отделе) были стулья, в актовом зале были скамейки. Люди спали или сидя, или лежа на этих скамейках. В молельной комнате, которая есть в отделе, спали около 30 человек, свободного места там не было", - рассказал Юсупов. Среди задержанных были в основном молодые ребята и несколько молодых женщин.

После опроса последнего задержанного сотрудники полиции сказали всем отдыхать и обещали, что утром всем задержанным будут читать лекцию, после которой всех повезут на суд и где будут рассмотрены их административные дела. Однако не было ни лекции, ни отправки утром в суд, рассказал Юсупов. Он отметил, что его и Айнбиндера отпустили лишь после 17 часов нахождения в отделе полиции, к 12.00 мск.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Советский районный суд Махачкалы начал рассматривать дела участников акции против мобилизации в Махачкале, четверым из них суд назначил арест на пять суток.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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