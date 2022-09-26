Учредитель "Черновика" провел пикет в поддержку Гаджиева

26 сентября 2022, 16:00

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Учредитель "Черновика" Магди Камалов провел в центре Махачкалы одиночный пикет с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Так, 19 сентября на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану два одиночных пикета провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Одиночный пикет на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева сегодня провел учредитель "Черновика" Магди Камалов, сообщило издание в своем Telegram-канале. "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации.

Журналисты, присутствующие рядом с местом одиночного пикета, вызвали интерес силовиков в гражданской одежде. "К одному из журналистов были требования предъявить документы, так как "лицо, похожее на него находится в розыске", а также "может быть мобилизовано", "есть подозрения, что документы журналиста подделаны". Обмен мнениями по трактовке различных законов убедил, что нарушения правопорядка на месте проведения одиночного пикета не имеется", - сообщило издание.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме.

Гаджиев настаивает на своей невиновности. 22 сентября он заявил в суде, что версия следствия о его сотрудничестве с Абу Умаром Саситлинским необоснованна, так как он встречался с Саситлинским лишь однажды в 2013 году, когда брал интервью.

Дело Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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