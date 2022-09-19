Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

19 сентября 2022, 14:19

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Одиночные пикеты провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Так, 12 сентября на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану три одиночных пикета провели учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности

Одиночные пикеты прошли сегодня в Махачкале, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, сообщил "Черновик". "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомед Магомедов держит плакат с надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву".

Второй пикет провел Идрис Юсупов с плакатом "Свободу политзаключенным!". "Требование пикетчика к властям - дать свободу политическим заключённым", - отмечается в публикации "Черновика".

Дело Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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