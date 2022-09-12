Коллега Гаджиева во время пикета рассказал прохожим о политзаключенных

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Журналист Идрис Юсупов во время своего одиночного пикета в Махачкале рассказал прохожим о политзаключенных на примере дела своего коллеги Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. От заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, который также вышел сегодня на пикет с требованием свободы Гаджиеву, полиция потребовала объяснений.

Как писал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием. Они регулярно проводят акции в его поддержку. 5 сентября, как и 29 августа, пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Полицейские взяли у пикетчиков письменные объяснения, однако проведению акций не мешали.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Сегодня в Махачкале на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану прошли три одиночных пикета, рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов одиночной акции заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. По словам Магомедова, первый одиночный пикет с требованием "Свободу журналистике" провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Второй одиночный пикет с требованием "Свободы для Абдулмумина Гаджиева" и с требованием прекращения его уголовного преследования провел сам Магомед Магомедов. Третий одиночный пикет с требованием "Свободы для политических заключенных" провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Магомедов сообщил, что во время одиночного пикета полицейский взял у него письменные объяснения. Каких-либо препятствий в проведении одиночной акции не было, сообщил журналист.

Идрис Юсупов сообщил, что махачкалинцы и гости Дагестана с интересом отнеслись к акции. По его словам, были также и те, кто отворачивался, увидев требования на плакате. Однако таковых было меньше, чем тех, кто проявлял интерес. Например двое молодых людей спросили Юсупова во время пикетирования, кто такие политические заключенные. Юсупов привел им в пример Абдулмумина Гаджиева, о деле которого молодые люди не слышали. Юсупов также отметил поддержку со стороны проезжавших мимо места проведения акции водителей.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что последний раз отправила посылку мужу несколько дней назад. По ее словам, проблем с получением посылок у ее супруга нет.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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