Коллеги Гаджиева указали на интерес к пикетам в поддержку журналиста на фоне внимания силовиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители и гости Махачкалы выразили интерес к пикетам в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, которые провели его коллеги. Полицейские взяли у пикетчиков письменные объяснения, однако проведению акций не мешали.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 5 сентября, как и 29 августа, пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Коллеги Гаджиева считают уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева необоснованным, требуют его немедленного освобождения и прекращения его уголовного преследования, рассказал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который провел 5 сентября пикет в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Журналист сообщил, что прохожие, среди которых было много туристов, активно реагировали на акцию. "Особенно много туристов оглядывались, рассматривали плакат, но подойти и спросить не решались", - отметил он. По его словам, также традиционно поддержали пикет водители, которые проезжали мимо места проведения одиночной акции.

Полицейские, которые пришли к месту проведения одиночной акции, на перекресток улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, проверили документы и потребовали стандартные объяснения, рассказал Магомедов. По его словам, письменные объяснения даются по шаблону. Магомедов в своих объяснениях указал, что посредством своей одиночной акции требует свободы для Абдулмумина Гаджиева и считает уголовное дело против него сфальсифицированным, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Объяснения полиции дал и дагестанский журналист Идрис Юсупов, который проводил одиночную акцию с требованием свободы для политических заключённых. Журналисты отметили, что полицейские не препятствовали проведению пикетов.

Юсупов также указал на повышенный интерес к пикету со стороны жителей и гостей Махачкалы. По его словам, многие из прохожих фотографировали плакат и жестами выражали одобрение.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

После ареста Гаджиева в рубрике "Религия" газеты "Черновик", редактором которой был Гаджиев перепечатывались его тексты, однако сейчас редакция приостановила перепечатку, сообщил Магомедов. По его словам, все старые тексты Гаджиева выходили несколько раз, а новых текстов журналиста в редакцию не поступает.

Ранее адвокат Арсен Шабанов рассказал, что органы следствия, предъявляя обвинения Гаджиеву, вменяют ему в вину многочисленные публикации в "Черновике" с 2013 по 2019 год. "После ознакомления с делом как сам Гаджиев, так и защитники заявили, что им непонятно обвинение в том, что Гаджиев посредством написания этих статей организовывал финансирование терроризма", - пояснил Шабанов.

По версии следователей, "в своих публикациях Гаджиев А.Х., акцентируя внимание аудитории на национальных, религиозных и социальных противоречиях современного мира адаптируя к ним коранические стихи и хадисы, пытался воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения к участию в деятельности террористической организации "Исламское государство"*".

Дело Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России по решению суда

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.