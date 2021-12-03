Засекреченные свидетели не смогли доказать виновность Абдулмумина Гаджиева

03 декабря 2021, 02:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два засекреченных свидетеля заявили в суде, что посещали мечеть в Махачкале и слушали проповеди Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), среди знакомых которого был человек по имени Абдулмумин, призывавший в своих публикациях собирать для проповедника деньги. Свидетели не подтвердили причастность журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к финансированию терроризма, указала адвокат.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев были задержаны по делу о финансировании терроризма. Суд в Ростове-на-Дону продлил до 28 января 2022 года арест Гаджиеву. На заседании 29 октября гособвинитель попросил огласить в суде показания нескольких свидетелей обвинения, сославшись на то, что они находятся за пределами Дагестана. Суд предложил прокурору предоставить справки о пересечении свидетелями границы. На процессе по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева допрошена половина свидетелей обвинения, однако ни один из них не подтвердил его вины, сообщил адвокат Арсен Шабанов. За 900 дней ареста Гаджиева доказательства его вины так и не представлены, указал главред "Черновика" Маирбек Агаев.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 2 декабря, после месячного перерыва, продолжилось рассмотрение дела Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. Родственников и кого-либо из группы поддержки подсудимых на заседании не было, единственными посетителями стали двое представителей СМИ, передал корреспондент "Кавказского узла". Также в процессе поменялся гособвинитель - ранее этот же прокурор участвовал в деле братьев Курбановых.

Южный окружной военный суд 17 марта 2020 года признал Мухтара и Исмаила Курбановых участниками незаконного вооруженного формирования в Дагестане и Сирии, а также участниками террористической организации и приговорил их к лишению свободы: Исмаила на 15 лет колонии строгого режима, Мухтара - на 17 лет колонии строгого режима. Адвокат анонсировал обжалование приговора, так как, по его мнению, их вина в суде не доказана, однако Апелляционный суд утвердил приговор.





По видеосвязи с гарнизонным военным судом в Махачкале был допрошен засекреченный свидетель под псевдонимом Мурад Джалилов. В зале ростовского суда работали мониторы видеосвязи, однако они были полностью затемнены, и свидетеля могла видеть только коллегия судей, голос свидетеля искажен не был.

Перед началом допроса Абубакар Ризванов попросил рассекретить "Джалилова", отметив, что в деле нет заявления свидетеля с просьбой скрыть его личность. Судьи отказались это сделать, сославшись на постановление следователя о "сохранении данных о личности в тайне".

Джалилов сказал, что настаивает о сокрытии своей личности. Отвечая на вопросы прокурора, он рассказал, что он "не знает Исраила Ахмеднабиева, но знает Абу Умара Саситлинского", так как ходил в мечеть на улице Котрова в Махачкале, "когда это было модно", и слушал проповеди Ахмеднабиева, который "говорил, что надо помогать братьям-мусульманам – муджахидам, которые воюют на пути Аллаха", проводя сборы денег в фонд. Джалилов добавил, что из близкого окружения Саситлинского он знает Абубакара, Карима и Абдулмумина, последний "писал про то, что хорошо бы, если все жили в исламе".

Засекреченный свидетель пояснил, что "Черновик" он "не читал, так, смотрел, перелистывал лет пять назад", не покупал газету, не помнит, в какой рубрике писал статьи Абдулмумин Гаджиев, и не знает других авторов в этой газете. Также он не смог вспомнить, имел ли Гаджиев отношение к фондам Ахмеднабиева, и вносил ли он в них деньги.

Практически на все вопросы свидетель отвечал "не помню", объяснив это "полученной четыре года назад травмой головы и провалами в памяти". По просьбе прокурора были оглашены показания Джалилова, данные на следствии, которые он подтвердил. В протоколе допроса утверждается, что в один из дней Джалилов был свидетелем передачи некой суммы денег Абубакару Ризванову прихожанином мечети Саидом Абдулазизовым – Ризванов якобы записал фамилию, имя и отчество мужчины в блокнот и сказал, "что он будет вознагражден, когда будет халифат".

Во второй части заседания, после обеденного перерыва, по видеосвязи был допрошен свидетель с псевдонимом Владимир Сергеев, он говорил с явным кавказским акцентом. Просьба Ризванова о раскрытии его данных судьями также была отклонена.

Сергеев сказал, что с 2010 по 2015 год посещал мечеть на улице Котрова, "потому что это было модно, много молодежи туда тянулось". Он также сказал, что слушал там проповеди Абу Умара Саситлинского - Исраила Ахмеднабиева и назвал его "аферистом, играющим на чувствах людей". Сергеев отметил, что знает о благотворительном фонде "Ансар", а также близко знакомых Ахмеднабиеву людей с именами Абубакар, Керим и Абдулмумин. Последний "призывал через интернет туда деньги перечислять, в интернете печатал разные статьи", сказал секретный свидетель. По словам Сергеева, деньги собирались фондом для "детей мухаджиров, которые воевали здесь против системы Путина" или отправлялись боевикам в Сирию.

Сергеев сказал, что фамилию человека по имени Абдулмумин он не помнит, лично с ним что-либо не обсуждал, а из его статей прочитал "только одну в Instagram", хотя читает газету "Черновик". "Его представляли в мечети как автора текста про религию, он журналист или редактор получается, его участие в том, чтобы текст написать, куда закинуть деньги", – высказался свидетель.

Подсудимые во время заседания выглядели спокойно, они задавали свидетелям уточняющие вопросы.

Следующее заседание по делу назначено на 10.00 мск 16 декабря. Ожидается, что допрос свидетелей обвинения будет продолжен.

У Абдулмумина Гаджиева нет жалоб на здоровье и условия содержания в ростовском СИЗО, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Анна Сердюкова. "Перед началом каждого заседания защита спрашивает подсудимых об их состоянии здоровья, о бытовых условиях в СИЗО, согласовываем также правовую позицию и ходатайства, вопросы по допросам свидетелей также уточняем. Жалоб пока что не было", – сказала она.

Допрошенные сегодня свидетели не подтвердили причастность Гаджиева к финансированию терроризма, сказала адвокат. "Мы возмущены тем, что все секретные свидетели не такие уж и свидетели, – на заседаниях они говорят, что не были непосредственными очевидцами фактов", – подчеркнула Сердюкова.

Обвинение усмотрело терроризм в статьях Гаджиева

В обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что "во исполнение взятых перед Ахмеднабиевым И.С (Абу Умаром Саситлинским, – прим. "Кавказского узла") обязательств и, участвуя в деятельности организаций "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа", в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности, Гаджиев А.Х (Абдулмумин – прим. "Кавказского узла") в общественно-политической еженедельной газете "Черновик" опубликовал ряд статей". Среди них называется "интервью с Ахмеднабиевым И.С., где последний рассказывает о своей благотворительной миссии в духовном укреплении мусульман и оказании помощи жителям Сирийской Арабской Республики, подчеркивая, что жители Республики Дагестан, Российской Федерации и иностранцы оказывают помощь, перечисляя денежные средства, предлагая читателям также оказать содействие. При этом в интервью истинные цели сбора денежных средств не раскрываются, уточняющие вопросы не задаются".

«Он же, Гаджиев А.Х., после внесения 14 ноября 2013 года в уголовный закон изменений об установлении уголовной ответственности за участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, до 14 июня 2019 года, то есть до момента пресечения его преступной деятельности [...] продолжил участие в деятельности террористических организаций «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», а также организации «Исламское государство», в том числе после 13 февраля 2015 года, когда вступило в силу решение Верховного Суда РФ [...], которым она признана террористической и ее деятельность запрещена в Российской Федерации", - говорится в обвинительном заключении. Следствие полагает, что Гаджиев активно распространял идей этих террористических организаций "для возрождения их деятельности на территории Российской Федерации, то есть в решении задач по распространению среди населения идей необходимости отделения республик Северо-Кавказского региона Российской Федерации и установления на этой территории норм шариатского правления".

По версии следователей, Гаджиев А.Х. опубликовал в «Черновике» статьи «Помехи единству мусульманам», «Цели шариата: от убеждений до торговли», «Интеллектуальный джихад», «А ты ходишь за «железку»?», «Почему не бывает дагестанских машин?», «Что препятствует единству мусульман?», «Они не угрожают, они приходят и убивают», «Кому мешают салафиты?», «Это посланник Аллаха!» и ряд других.

"В своих публикациях Гаджиев А.Х. акцентируя внимание аудитории на национальных, религиозных и социальных противоречиях современного мира адаптируя к ним коранические стихи и Хадисы, пытался воздействовать на сознание людей с целью их вовлечения к участию в деятельности террористической организации «Исламское государство»", утверждает следствие.

Напомним, ранее адвокат Арсен Шабанов рассказал, что органы следствия, предъявляя обвинения Гаджиеву, вменяют ему в вину многочисленные публикации в "Черновике" с 2013 по 2019 год. "После ознакомления с делом как сам Гаджиев, так и защитники заявили, что им непонятно обвинение в том, что Гаджиев посредством написания этих статей организовывал финансирование терроризма",- пояснил Шабанов.