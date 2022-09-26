Акция противников мобилизации в Хасавюрте завершилась задержаниями

26 сентября 2022, 17:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в Хасавюрте задержали некоторых участников акции протеста против мобилизации. После задержаний акция завершилась, сообщили очевидцы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, силовики начали задерживать пришедших на площадь. В числе задержанных оказались журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и главред RusNews Сергей Айнбиндер, которые освещали акцию протеста. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику.

В Хасавюрте, как и в Махачкале, прошли силовые задержания участников акций протеста против мобилизации, сообщил в 16.33 мск "Черновик" в своем Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована 15-секундным видео. На кадрах видно, как сотрудники полиции заталкивают людей в автобус. На площади, где стоит автобус, припаркованы легковые автомобили и видны по меньшей мере несколько десятков человек, преимущественно мужчин. За кадром на фоне общего шума слышны возгласы женщины и голос мужчины, возмущенно говорящего: "Что творят!".

О задержаниях в Хасавюрте сообщил и блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула". "В Хасавюрте прошли задержания участников несанкционированной акции против мобилизации. По словам очевидцев, акция уже закончилась", - написал он в 16.29 мск.

Напомним, 25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил в тот же день "Черновик".

В селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек также вышли 25 сентября на акцию протеста в связи с объявленной мобилизацией. Силовики попытались разогнать протестующих автоматными очередями. Позднее администрация Хасавюртовского района отчиталась, что участники акции протеста прекратили ее после встречи с представителями властей.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.