Родные не могут связаться с задержанными в Махачкале

26 сентября 2022, 00:32

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У задержанных на акции против частичной мобилизации в Махачкале нет воды и еды, родные не могут связаться с ними, в отделах полиции не отвечают на звонки.

Как писал "Кавказский узел", силовики в столице Дагестана 25 сентября жестко разогнали акцию протеста против объявленной Путиным частичной мобилизации. Силовики задержали корреспондента "Кавказского узла", его увезли с места акции противников мобилизации в Махачкале. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. Акция завершилась вечером, задержано около 100 человек. Пользователи Telegram-канала "Утро Дагестана" призвали освободить всех задержанных, пригрозив беспорядками.

Родственникам задержанных на акции против частичной мобилизации в Махачкале не сообщают, где находятся их близкие, на звонки сотрудники отделов полиции не отвечают. Речь идет, в частности, об отделах по Советскому и Кировскому районам города, пишет сегодня, 26 сентября, "ОВД-Инфо"*.

Родные переживают за задержанных, так как у них нет ни воды, ни еды, ни связи.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября в селе Эндирей Хасавюртовского района не менее нескольких десятков человек вышло на акцию протеста против мобилизации. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих. Позднее администрация Хасавюртовского района отчиталась, что участники акции протеста в селе Эндирей прекратили ее после встречи с представителями властей.

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