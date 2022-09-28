Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов в Махачкале

28 сентября 2022, 21:57

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Около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти расследуется в Махачкале в связи с протестами против мобилизации, два человека арестованы, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило 163 административных дела, по восьми делам в Махачкале и пяти в Хасавюрте назначено наказание, еще восемь материалов рассмотрены и возвращены в полицию из-за нарушений, следует из информации на сайтах судов.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Советский райсуд Махачкалы арестовал на различные сроки восемь участников акций против мобилизации, еще три девушки были оштрафованы. 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Только в отдел по Советскому району было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники. За два дня протестов против мобилизации в Махачкале были задержаны и арестованы десятки людей, указала представитель Верховного комиссара ООН и призвала освободить арестованных.

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняло участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно.

Следственный комитет по Махачкале расследует около 30 уголовных дел о протестах против мобилизации, в каждом из них может быть по несколько фигурантов. Им всем вменяют либо неопасное, либо опасное применение насилия к полицейским (части 1 и 2 статьи 318 УК РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Правозащитники сообщили, что ведут пять уголовных дел по восьми задержанным в Махачкале. Двух человек — Адама Гаджиева и Мухамму Магомедова — сегодня суд отправил в СИЗО. Еще одному фигуранту дела назначили запрет определенных действий, говорится в публикации в Telegram-канале проекта.

В Советский районный суд Махачкалы 27 сентября поступило 158 административных дел по статье о нарушении общественного порядка при проведении несогласованной акции (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ). Как следует из информации на сайте суда на 21.40 мск, рассмотрены дела в отношении Рамазана Рамазанова, Ахмеда Шахбанова, Магомеда Гаджиева, Хизригаджи Магомедова, Магомеда Маджидова, Мурада Саидова, Магомеда Рамазанова, Шамхала Багирова. Им назначено административное наказание.

Материалы в отношении Рамазана Баудинова, Меджида Рамазанова, Али Гусейнова, Гаджимурада Махтиева, Рамазана Джахпарова, Магомедрасула Ибрагимова, Ревлана Бедирханова, Магомедмурада Галимова, рассмотрены и возвращены в в орган, составлявший протокол из-за процессуальных нарушений. Решения по всем этим делам к 21.40 мск не опубликованы. Время рассмотрения остальных дел в карточках на сайте суда не указано.

На сайте Хасавюртовского районного суда указаны пять дел по статье об организации или проведения несогласованного мероприятия ( часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Все они поступили в суд 27 сентября и уже рассмотрены. По всем делам "вынесено постановление о назначении административного наказания", - указано на сайте суда. Решения судов к 21.40 мск не приведены.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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