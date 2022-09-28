ООН призвала освободить задержанных на акциях против мобилизации в Дагестане

28 сентября 2022, 17:59

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За два дня протестов против мобилизации в Махачкале были задержаны и арестованы десятки людей, указала представитель Верховного комиссара ООН и призвала освободить арестованных.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Советский райсуд Махачкалы арестовал на различные сроки восемь участников акций против мобилизации, еще три девушки были оштрафованы. 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Только в отдел по Советскому району было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники.

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно.

Организация Объединенных Наций отреагировала на доклады "ОВД-Инфо"* о задержаниях во время протестов против мобилизации и призвала российскую власть освободить всех задержанных, сообщил сегодня правозащитный проект ОВД-Инфо"*.

ООН "глубоко обеспокоена" большим количеством арестованных "за акции протеста после того, как власти объявили о частичной мобилизации", говорится в заявлении представителя Верховного комиссара ООН Равины Шамдасани.

В Дагестане протесты продолжались два дня, отметила Шамдасани. "Сотни людей вышли на улицы Махачкалы, где вспыхнули столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщается, что десятки человек были арестованы", - указано в заявлении, размещенном на сайте Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.

"Мы подчеркиваем, что арест людей исключительно за осуществление их права на мирные собрания и свободу выражения мнений представляет собой произвольное лишение свободы. Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных и к выполнению властями своих международных обязательств по уважению и обеспечению прав на свободу выражения мнений и мирных собраний", - указано в заявлении.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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