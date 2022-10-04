Силовики составили 20 протоколов после акций против мобилизации в Нальчике

04 октября 2022, 03:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акций против частичной мобилизации в Нальчике обвинены по статьям о дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции. Дела активистов поступили в суд, часть из них оштрафованы.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации. На следующий день чиновники вышли к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

В городской суд Нальчика поступило 20 протоколов в отношении участников протестных акций против мобилизации, сообщил 3 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Семь протоколов составлены по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ). Два протокола из семи - в отношении Залины Пековой, четверо из шести обвиняемых - женщины. При этом решения вынесены по двум делам, сообщили правозащитники.

Пять протоколов составлены по статье о дискредитации российских вооруженных сил (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ), по одному из них вынесено решение. Еще пять административных дел поступили в суд по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (часть 1 статья 19.3 КоАП РФ), говорится в сообщении.

Суд прознал виновной жительницу Нальчика Салиму Хуштову в дискредитации российских вооруженных сил и назначил 30 тысяч рублей штрафа, сообщили "Кавказ.Реалии"**.

По версии полиции, находясь на площади, она "проявляла явное пренебрежение к проводимой политике, высказывая свои ошибочные суждения". В суде она пояснила, что приняла участие в митинге спонтанно, увидев людей на площади по пути домой.

"Я поддержала митингующих, стала открыто выражать свою точку зрения, и в результате так разнервничалась, что начала кричать и высказываться против [спецоперации] и проводимых мероприятий по мобилизации граждан", - привело издание ее слова.

В суде она сказала, что раскаивается в своем поступке, сообщила о тяжелом материальном положении и проблемах со здоровьем.

Дело Хуштовой поступило в суд 27 сентября, в тот же день было вынесено решение, следует из карточки дела на сайте Нальчикского горсуда.

На сайте суда также есть две карточки дел против Пековой, которые поступили в суд 30 сентября. Заседания были назначено на 1 октября, об их итогах не сообщается.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.