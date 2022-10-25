Жалобы мобилизованных привлекли внимание губернатора Астраханской области

25 октября 2022, 17:41

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Мобилизованные астраханцы, которые находятся в Северной Осетии, обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой предоставить им спальные мешки. Глава региона пообещал сегодня "в ближайшее время" обеспечить их спальниками, отметив, что астраханцы, проходящие подготовку в Чечне, попросили предоставить и другое оснащение.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался, что группа мобилизованных в Астраханской области резервистов направлена для подготовки в Чечню, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. "Все получили обмундирование и восстанавливают боевые навыки", - сообщил он

Мобилизованные астраханцы обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой помочь в оснащении. "Уважаемый Игорь Юрьевич. Мы, личный состав, мобилизованные из Астраханской области, прибыли во Владикавказ на полигон Тарское. Просим вас оказать содействие в выдаче нам спальных мешков", - следует из обращения, которое опубликовано сегодня в социальных сетях, в частности, в Telegram-канале "Астрахань Online".

На видеозаписи говорит один из мобилизованных, в кадре видны около десяти человек, однако затем камера показывает общий план, из которого следует, что в строю стоят несколько десятков человек.

Глава региона Игорь Бабушкин сегодня отреагировал на их обращение, сообщив, что "министерство обороны РФ обеспечивает солдат необходимым снаряжением, однако, есть вещи, которые на сегодняшний день не входят в штатную комплектацию". Тем не менее он пообещал, что "в ближайшее время" спальные мешки и другую гуманитарную помощь за счет средств благотворительного фонда отправят во Владикавказ.

"Не всё мы успели выдать в нашем регионе, нам потребовалось время, чтобы отшить спальные мешки, выстроить новую логистику доставки товаров до Астрахани. Сейчас довозим необходимые вещи нашим бойцам в расположения частей. Так, сегодня партия гуманитарного груза с почти 400 спальниками отправится в части Волгоградской области, где находятся астраханцы. В ближайшее время отправим комплект спальных мешков и гуманитарной помощи во Владикавказ", - написал Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Также он отметил, что фондом закуплено 1500 спальников и материал для пошива еще 1500 спальных мешков, а также 600 ковриков, а за средства регионального бюджета приобрели 2000 утепленных резиновых сапог.

По его словам, область обеспечит мобилизованных и специальными оружейными разгрузками, "которые не входят в комплект экипировки, предоставляемых Минобороны", об этом просили бойцы из региона во время поездки губернатора в Борзой. "Это дефицитная позиция, которой нет на складах, в профессиональных и охотничьих магазинах как в Астрахани, так и в других регионах. Скупаем поштучно, организовали собственное производство. В ближайшее время отправим первую партию в часть", - написал он.

Ответ губернатора разместил, в частности, Telegram-канал "Астрахань Online", на который подписан 14 371 человек. К 16.40 мск запись набрала 7 комментариев

"Снаряжение должно быть закуплено с бюджета мин обороны, который пополняется деньгами налогоплательщиков", - указала Галина. "Только не понятно почему 3000 спальных мешков, но только 600 ковриков. Как бы количество должно быть одинаково", - поинтересовалась Vera Viktorovna.

"Не поверю, что спальные мешки не входят в штатную комплектацию", - написал пользователь, который в качестве ника использует знак вопроса. "Надеюсь, что это все дойдет до них", - прокомментировала Анчик.

"Кавказский узел" также писал, что после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. С 28 сентября в Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности. Астраханцы рассказали, что в очереди к КПП "Караузек" на границе Астраханской области и Казахстана люди проводят по несколько суток, а на всем протяжении пробки нет продуктовых магазинов, медпунктов и туалетов. За несколько дней через пункт пропуска на границе России и Казахстана в Астраханской области проехали около 10 тысяч человек, очередь на выезд практически ликвидирована, заявил 3 октября глава Красноярского района.

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