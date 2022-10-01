Резервисты из Астраханской области отправлены на подготовку в Чечню

01 октября 2022, 22:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа мобилизованных в Астраханской области резервистов направлена для подготовки в Чечню, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в тот же день сообщил о начале работы комиссии п мобилизации.

Астраханские бойцы, призванные призванные на службу по частичной мобилизации, проходит подготовку в Чечне и Волгоградской области, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одна из групп "размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики", написал он. "Все получили обмундирование и восстанавливают боевые навыки. После проведения слаживания они будут распределены по предназначению", - указал Бабушкин. Еще одна группа, по его словам, проходит подготовку в Волгоградской области, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. С 28 сентября в Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности. Астраханцы рассказали, что в очереди к КПП "Караузек" на границе Астраханской области и Казахстана люди проводят по несколько суток, а на всем протяжении пробки нет продуктовых магазинов, медпунктов и туалетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.