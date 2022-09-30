Астраханцы сообщили об огромных очередях на границе с Казахстаном

30 сентября 2022, 01:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В очереди к КПП «Караузек» на границе Астраханской области и Казахстана люди проводят по несколько суток, на всем протяжении пробки нет продуктовых магазинов, медпунктов и туалетов, пожаловались астраханцы. Местные таксисты установили высокие тарифы на свои услуги в приграничной зоне, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. С 28 сентября в Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности. Из-за автомобильных пробок на дороге к границе с Казахстаном жители ближайших сел в Астраханской области рискуют остаться без помощи врачей и пожарных, объяснил это решение глава района.

Название пункта пропуска "Караузек" отличается от названия села Караозек, при этом пункт пропуска расположен в 300 метрах от села, следует из информации о пункте пропуска, размещенной на сайте Росгранстроя.

Астраханец Игорь Коновалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с женой два дня назад прошли «круги ада» на пункте пропуска «Караузек». Он рассказал, что сейчас с супругой живет в Атырау, на даче его казахского бизнес-партнера. «Мы отсыпаемся. Трое суток почти не спали», - сказал астраханец.

Он рассказал, что решение выехать в Казахстан возникло у них в день объявления мобилизации. Коновалов сказал, что подходит под параметры призыва – возраст 37 лет, военная специальность «артиллерист-наводчик». По словам астраханца, его жена оформлена индивидуальным предпринимателем, сам он официально безработный, но основные работы по семейному бизнесу возложены на него. Детей у семьи пока нет, родители живут в Волгоградской области, отметил он.

«Два дня мы собирались. Все с собой взяли – горячую еду в термопакетах, чай и кофе в термосах. Три баклажки воды. Спальники. Три канистры с бензином. Подготовились основательно. Доехали до Красного Яра, там все узнали у местных. Встали в очередь километров за 12 от пункта пропуска «Караузек», - вспоминал Коновалов.

Очередь, по словам собеседника, продвигалась поначалу очень медленно - за сутки проехали около трех километров. Понтонная переправа была переполнена, люди нервничали, сказал он. На вторые сутки движение ускорилось, отметил Коновалов.

«Хорошо, хоть ветер дул поперек дороги, а то бы задохнулись от выхлопных газов. Там ведь фур много. Пока стояли, познакомились с соседями – ребята бил из Москвы, Ставрополя. Говорят, что и из Крыма были. Сразу взаимопомощь включили – делились едой, водой. Вместе следили за очередью. Там местные бизнес организовали. Торгуют бензином, водой, палатками, спальниками. Цены на еду божеские: пирожки, помню по 100 рублей штука, двухлитровые бутылки с водой – 300 рублей. Но у нас все свое было – хватило на три дня приключений», - рассказал астраханец.

Его жена рассказала, что были и драки - например, когда ночью кто-то засыпал, а его обгоняли сзади. "Но драки быстро удавалось «разрулить», так как «никто не хотел нарушать порядок»", - рассказала она. Супруга Коновалова отметила, что две ночи они спать не могли, несмотря на то, что сменяли друг друга за рулем.

По словам супругов, пунктов питания и обеспечения водой, медпунктов на всем протяжении от начала пробки до КПП они не видели, биотуалетов там тоже не было. Нужду граждане справляли прямо в степи, рассказали они.

Коновалов рассказал, что во время пересечения границы никто не задавал ему вопросы о мобилизации. Он отметил, что сотрудники, дежурившие на КПП на российской и на казахской стороне, были вежливы, «хотя проверяли долго».

«Думаю, три дня такого жесткого квеста стоят того, чтобы остаться живым в этой непростой ситуации в России и на Украине», - признался он.

Пенсионер Андрей Ануфриев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что планировал съездить в Атырау к сыну. «Я слышал, что там столпотворение. Но, когда увидел, какая там очередь, развернулся и поехал домой. Полицейские на повороте на Красный Яр меня остановили и спросили: «Что, отец, испугался?». Поеду, когда этот ажиотаж уляжется», - признался он.

Ануфриев отметил, что очереди на КПП «Караузек» всегда были, «но, конечно, не такие, как сейчас». Он возмутился, что уже в начале очереди было видно, что обе стороны обочины дороги завалены бытовым мусором.

Главный редактор астраханского интернет-СМИ «Площадь Свободы» Александра Раевская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее команда журналистов одна из первых выехала к месту скопления автомобилей у КПП «Караузек». Журналисты отслеживали динамику длинны пробки: она колебалась от 7 до 15 километров, в череде машин были регистрационные номера таких регионов как Москва и Московская область, области ЮФО, Крыма, сказала она.

«Следили за ситуацией на "Яндекс. Пробки". Несколько дней там была информация, соответствующая действительности. А вчера она перестала вообще отражаться, хотя пробка никуда не исчезла», - заметила Раевская.

По ее словам, местные таксисты в зоне пробки «задрали цены». Довезти в начало очереди (граждан, кто без автомобилей) стоит от 30 до 200 тысяч рублей, таксисты везут либо по обочине без дороги, либо по встречке, за что сотрудники ГИБДД, дежурящие на КПП, могут серьезно наказать, сказала Раевская. Есть расценки за постановку в конец очереди (например, посадка на свободные места в машине), цены начинаются от пяти тысяч рублей. Были случаи, когда граждане «за дешево» продавали здесь же свои автомобили, сказала главред.

Она рассказала, что пока на КПП «Караузек» временного пункта военкомата нет. Эта мера, «скорее всего, позволит существенно разгрузить поток отъезжающих за границу граждан, так как многие вернутся назад», считает Раевская.

На странице сайта с объявлениями за подвоз из Астрахани до границы, в хвост очереди, таксисты берут 1000 рублей. «Везу до границы с Казахстаном - село Караозек, едем в хвост очереди. Дальше - пешком, стоять в очереди очень долго, нет смысла», - говорится в одном из объявлений.

По поручению губернатора Игоря Бабушкина администрация Красноярского района совместно с региональным Минтрансом и ГКУ АО «Астраханьавтодор» изменили маршрут движения транспорта, не принадлежащего жителям Астраханской области, сообщается на сайте аппарата губернатора Астраханской области.

"Движение для них из Астрахани в направлении Караузека проходит через мост в поселке Новоурусовка – что увеличивает дистанцию на 80 километров,. Цель - разгрузить понтон. У села Караозек усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны. Руководство районной больницы направило на дежурство дополнительную бригаду скорой помощи в районе населённых пунктов Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других близлежащих", - говорится в сообщении.

На сайте сообщают, что в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации, и не выпускают граждан, подходящих под критерии призыва. "В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", - сообщает пресс-служба аппарата губернатора.

Напомним, после начала мобилизации многокилометровые пробки образовались также в Северной Осетии на пути к границе с Грузией. 26 сентября стало известно, что людей без машин там начали пропускать через границу, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Сотрудники полиции ограничивают проезд в сторону границы, и желающим выехать из России приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что только за последние двое суток через "Верхний Ларс" выехало 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. На въездах в Северную Осетию и на границе установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он.

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