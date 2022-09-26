Покидающим Россию пришлось искать альтернативу машинам на Верхнем Ларсе

26 сентября 2022, 18:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к "Верхнему Ларсу" две тысячи легковых машин. В тот же день пользователи соцсети пожаловались, что из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки.

Из-за того, что очереди легковых автомобилей перед КПП "Верхний Ларс" достигают нескольких километров и создают неудобства жителям Северной Осетии, власти республики решили открыть вблизи села Ногир парковку для транзитного транспорта, сообщил 25 сентября глава региона Сергей Меняйло.

Основная масса желающих пересечь российско-грузинскую границу - это молодые люди. Чтобы не стоять в пробках, они идут до границы пешком или едут на велосипедах, самокатах, мотоциклах и даже скейтбордах, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Добраться до КПП «Верхний Ларс» сложно не только из-за многокилометровой пробки. Доехать на машине сейчас можно только до села Чми, а дальше приходится или идти пешком, или ехать на велосипеде либо мотоцикле: там стоят сотрудники ОМОН и не пропускают автотранспорт.

В билетной кассе на автовокзале №1 во Владикавказе корреспонденту «Кавказского узла» сообщили,что автобусы до Тбилиси не ходят уже четвертый день, и им неизвестно, когда возобновится движение.

В сторону КПП сейчас отказываются ехать даже многие таксисты из-за того, что придется долго стоять в пробке. На этом фоне резко вырос спрос на велосипеды, чем воспользовались некоторые владельцы велосипедов. Так, на выезде из Владикавказа появился пункт продажи велосипедов.

"Цена 18 тысяч рублей, они абсолютно новые. Мы их не продавали, но люди спрашивают. Им хочется уехать, а возможности другой нет. Не факт, что ты уедешь на машине. Есть люди, которые ставят на велосипеды ценники выше - 50 тысяч, 70 тысяч рублей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" продавец.

По пути к «Верхнему Ларсу» корреспондент «Кавказского узла» увидел еще две точки по продаже велосипедов. На одной из них парни из Кабардино-Балкарии предлагали купить двухколесный транспорт за 35 тысяч рублей. Чуть дальше также двое парней предлагали купить велосипеды за такую же цену.

Несмотря на то, что велосипед сейчас самый популярный после автомобиля вид транспорта для пересечения границы, некоторые люди едут к КПП даже на скейтбордах. Так, мужчина, представившийся Айком, рассказал, что они с братом едут в Армению из Москвы и сегодня утром купили в "Спортмастере" два скейтборда по 6 и 7 тысяч рублей и собираются на них доехать до границы. Таксисты предложили братьям доехать до КПП за 30 тысяч рублей, уточнил Айк.

К границе едут также семьи с маленькими детьми и животными. Почти все они отказались от общения с журналистом, не захотев представиться и рассказать о цели поездки.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

В свою очередь ростовчанин Евгений сообщил, что вместе с друзьями едет через Грузию "дальше на работу". "На автобусе доехали до Владикавказа, до пробки чуть дальше [населенного пункта] Балты доехали на такси. Вышло чуть дороже, чем "Яндекс-такси" - около двух тысяч рублей. Дальше пешком. Я еду через Грузию дальше на работу", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Мужчина раскритиковал тех, кто продает уезжающим велосипеды по завышенным ценам, назвав это «спекуляцией на человеческой проблеме».

Напомним, 21 сентября, после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации, закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван. К 23 сентября была недоступна возможность вылететь в ближайшие дни в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани и Владикавказа, а цены на авиабилеты на конец сентября и начало октября находились в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.