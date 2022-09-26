Во Владикавказе открывается транзитная парковка из-за пробок на границе с Грузией

26 сентября 2022, 09:17

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В Пригородном районе открывается парковка для транзитных легковых автомобилей, где будут дожидаться своей очереди граждане России, желающие попасть в Грузию. Соответствующий указ подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Пользователи соцсетей рекомендуют добираться до КПП "Верхний Ларс" пешком или на велосипедах.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к КПП две тысячи легковых машин. 24 сентября на КПП со стороны Грузии пограничники стали отводить в отдельный кабинет жителей Северного Кавказа. Многим российским кавказцам отказали во въезде в страну, сообщили участники Telegram-чатов.

22 сентября на выезде из Владикавказа сотрудники ДПС не пропускали машины в сторону границы с Грузией, сообщили пользователи Telegram. По их данным, силовики объясняют это перегруженностью дороги. Пункт пропуска на границе работает в штатном режиме, заявили "Кавказскому узлу" пограничники. Из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки, сообщили 23 сентября пользователи соцсети. Информация о том, что сотрудники ДПС не пускают машины в сторону границы, не подтверждается, отметили они.

Очереди легковых автомобилей на КПП "Верхний Ларс" достигают нескольких километров и создают неудобства для жителей Северной Осетии, в связи с этим власти республики решили открыть вблизи селения Ногир Пригородного района "перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта", сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале 25 сентября. "Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей – необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики. Соответствующий указ мной уже подписан", - заявил он.

На парковке транзитники будут ждать свою очередь, пояснил Меняйло. "К обеспечению порядка будет привлечено достаточное число сотрудников МВД, а если понадобится – подключим Росгвардию. Хочу подчеркнуть: будем жестко пресекать правонарушения – кем бы они ни допускались!" - написал глава Северной Осетии.

Парковка откроется на восьмом километре объездной дороги Владикавказа, следует из указа, подписанного Меняйло. Документ в электронном виде размещен на сайте правительства республики.

Пользователи соцсетей называют ситуацию на КПП адом и сообщают, что из-за скопления выезжающих в Грузию затруднено движение теперь и в сторону России.

"Перед границей Грузии творится ад. Вчера пробовали проехать с семьёй, за 10 часов двинулись на 3 км. Местные вас объезжают, пристают с наглым обещаниями обвести вперёд за 30,50,70 тысяч, их там куча, они нарушают правила, едут по обочине, машину того и гляди зацепят, ДПС на это всё равно. Туалетов нет, еда и вода закончиваются, разборки мужчин на обочине с вызовом скорой и с упором машин, демонстрация пеших и велосипедистов. Последние 2 часа стояли без движения. Пешие ведь придут быстрее и встанут на таможню и их тоже надо проверять. Многие бросают машины и идут пешком. Ощущение, что этот ужас создан искусственно ради бизнеса по обвозу пробки. Ехали с двумя детьми, не попали в Грузию к дочери, не виделись 1,5 года. Никогда это не забуду", - написала сегодня Юлия Воронина в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" во "ВКонтакте".

"Прошло 24 часа, как прошли КПП Грузии. Стоим перед КПП России более 3-х часов. Перед нами 9 машин. За 3 с лишним часа ни одна не прошла. Таможенник говорит, что после КПП дорога вся забита и пропускать некуда", - посетовала Наталья Андреева.

"Ребята! Не езжайте вообще в сторону Осетии, Верхнего Ларса на своей машине. Нет смысла. Добирайтесь на общественном транспорте или на попутках. А до Верхнего Ларса идите пешком или езжайте на велосипедах. Если пешком, то подсаживайтесь на КПП в машину до выезда с КПП, а дальше опять пешком. Так как в сторону КПП Грузии тоже огромные пробки. Это тяжело. Но так вы быстрее пройдёте границу. На своей машине вы застрянете на несколько дней", - посоветовала сегодня подписчица Telegram-паблика "Верхний Ларс" Zarina.

Отметим, что на КПП в Палласовском районе Волгоградской области и селе Караозек Астраханской области также скопились сотни машин. Желающие попасть в Казахстан 24 сентября проводили в очереди не менее 15 часов.

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