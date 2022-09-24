В соцсетях сообщили об отказах во въезде в Грузию жителям Северного Кавказа

24 сентября 2022, 09:37

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На КПП со стороны Грузии жителей Северного Кавказа пограничники отводят в отдельный кабинет. Многим российским кавказцам отказывают во въезде в страну, сообщили участники чата "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда через КПП две тысячи легковых машин. Пользователи Telegram посетовали на медленное движение в очереди на границу и поделились способами быстрее попасть в Грузию.

22 сентября на выезде из Владикавказа сотрудники ДПС не пропускают машины в сторону границы с Грузией, сообщили пользователи Telegram. По их данным, силовики объясняют это перегруженностью дороги. Пункт пропуска на границе работает в штатном режиме, сообщили "Кавказскому узлу" пограничники. Из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки, сообщили 23 сентября пользователи соцсети. Информация о том, что сотрудники ДПС не пускают машины в сторону границы, не подтверждается, отметили они.

Собеседование с уроженцами Северного Кавказа на КПП Грузии пограничники проводят в отдельном кабинете, сообщила участница чата в паблике "Верхний Ларс" в Telegram Мария, которой грузинская сторона отказала во въезде в страну. "Отдельно отправляют в 222 кабинет тех, кто рожден на Кавказе. Там на листках (ведут) запись. Один лист (заполняется) приблизительно 1,5 часа. Я - девушка, рождена в Нальчике, была с другом и братом, которые тоже родились там. Брата пропустили. Мне и другу вынесли официальный отказ. Причину не указали. Сказали только, что обжаловать можем в течение 10 дней. Даже не поймём, в течение какого времени действует отказ", - написала уроженка Кабардино-Балкарии.

Ее информацию подтвердил участник чата Алим. "Жителей северокавказских республик на КПП Грузии отправляют в отдельный кабинетик. Сотрудник после опроса выдаёт бумажку с отметкой. В зависимости от этой отметки тебя пропустят или развернут", - указал он.

Водителей автомобилей с номерами из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии действительно отводят в отдельный кабинет на КПП Грузии, но кабинет для российских кавказцев появился еще летом, написала в чате Диана. "Очень малый процент, кого пропускают, почему - никто не знает. Имеет это отношение к мобилизации или нет, (тоже неизвестно). Это еще с лета (началось)", - заверила она.

В ночь с 23 на 24 сентября очередь из машин в Верхнем Ларсе растянулась на 10 км в несколько рядов, в ожидании люди жгли костры, некоторые шли к границе пешком, написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. “Уроженцев республик Северного Кавказа на грузинской границе держат дольше других - по 6 часов уточняют данные”, - написала она со ссылкой на информацию очевидцев.

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