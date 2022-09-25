В Волгоградской и Астраханской областях на границе с Казахстаном образовались большие пробки

25 сентября 2022, 11:08

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На КПП в Палласовском районе Волгоградской области и селе Караозек Астраханской области скопились сотни машин. Желающие попасть в Казахстан проводят в очереди до 15 часов.

Как писал "Кавказский узел", возможность вылететь в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани, Владикавказа недоступна в ближайшие дни, цены на авиабилеты, по состоянию на 23 сентября и на ближайшие доступные даты, находились в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

В Палласовском районе Волгоградской области на границе с Казахстаном образовались "гигантские очереди из желающих выехать из страны", сообщило сегодня издание V1. "В машинах в основном мужики едут, примерно от 30 до 50 лет. Просто поток. Москва, Ростов, Краснодар, Волгоградская область. Сотни машин", – процитировало издание местного жителя.

Поток автомобилей в районе наблюдается с 21 сентября, рассказала изданию "Блокнот-Волгоград" жительница приграничного поселка Вишнёвка.

На 16.00 мск 24 сентября на КПП "Караозек" в Астраханской области была пробка длиной 6 километров, машины продвигаются на 10 метров за час, сообщило издание Idel.Реалии*. Днем ранее при пробке в 7 километров "среднее время простоя в очереди составляло около 15 часов", отметило издание. "По сообщениям очевидцев, через КПП в Астраханской области страну покидают не только астраханцы – в очереди замечены автомобили с московскими, ростовскими, крымскими и другими номерами", – сказано в публикации.

Утром 24 сентября очередь из машин на КПП составляла "не менее 15 киломнтров", написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале и опубликовала видео с автомобильной пробкой на трассе в степи. "Продвижение за несколько часов составляет десятки метров. В разговоре с "Осторожно Media" люди, которые находятся сейчас на указанной границе, заявили, что нужно рассчитывать "как минимум на суточное ожидание", – добавила она.

Пользователи соцсетей подтвердили, что на границе с Казахстаном приходится подолгу стоять в пробках.

"Пробка на КПП в Вишневке (Волгоградская область) – примерно на 20 часов, на КПП в Маштаково (Казахстан) – 12 часов. Вопросов о службе стали задавать больше, но всех пропускают", – написал Roman в чате паблика "Верхний Ларс" в Telegram 24 сентября.

"Некоторых мужчин разворачивают на наземных КПП у Казахстана", – предупредил сегодня Cyber PM участников чата "Верхний Ларс".

"На границе с Казахстаном в Вишневке стоим уже больше 12 часов. Движение минимальное", – сообщила сегодня Ирина Горшенева в Telegram-паблике "Граница Казахстана".

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