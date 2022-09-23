Пробки выросли на Верхнем Ларсе на третьи сутки мобилизации*

23 сентября 2022, 10:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки, сообщили сегодня пользователи соцсети. Информация о том, что сотрудники ДПС не пускают машины в сторону границы, не подтверждается, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября на выезде из Владикавказа сотрудники ДПС не пропускают машины в сторону границы с Грузией, сообщили пользователи Telegram. По их данным, силовики объясняют это перегруженностью дороги. Пункт пропуска на границе работает в штатном режиме, сообщили "Кавказскому узлу" пограничники.

21 сентября, после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации, на выезде из Северной Осетии в Грузию, образовалась большая пробка из легковых автомобилей, сообщили пользователи соцсетей. К вечеру 21 сентября на КПП "Верхний Ларс" стали более внимательно проверять мужчин из России, указали они. Изменения в правила прохождения границы с Грузией не вводились, сообщили пограничники.

Выезд из Владикавказа в Грузию не закрыт, но занимает много часов, сообщили сегодня пользователи "ВКонтакте" в сообществе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестцовый перевал)", на который подписаны 84,3 тысячи пользователей.

"Только что прошли рос. границу. Никого не допрашивают, не возвращают. Досмотр машины, вопрос, куда едешь и на сколько. После этого штамп в паспорт и все свободны", - написала, в частности, сегодня Анна Голубева.

Прохождение двух границ заняло почти сутки, добавила она в другом комментарии. "Берите с собой термос и покушать, и побольше... На грузинской границе жуткие пробки, первый туннель из России в 23 часа стоял намертво. У грузин после нейтралки еле ползли. Пассажиры проходят паспортный контроль в отдельном здании, идите туда заранее. Там часа на 2-3, не меньше. Работают всего два окна", - написала он.

"Никого все-таки не разворачивают?" – поинтересовалась Дарья Гумаюнова. "Пропускают, моего сына пропускали около 6 утра", - написала сегодня Армине Макоян.

"Так и не поняла: русские не выпускают, или грузины не впускают к себе? И если русские, то всех ли, или только, например, мужчин призывного возраста?" – спросила Даша Варникова. "Даша, это вброс. Всех выпускают и впускают, просто пробка на границе из-за большого наплыва", - ответил Давид Гигиадзе.

Другие пользователи подтвердили, что в пробке приходится стоять часами. "До КПП 2 километра. Подходят парни, предлагают за 30 тысяч проехать в начало. Стоим уже 16 часов", - пожаловалась Катерина Семенова. "В сторону Грузии пробка 8 км", - написал Артём Шанин, пояснив, что въехал в Россию из Грузии.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога.

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* Заголовок был изменен

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