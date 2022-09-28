Очередь из машин на границе к КПП "Верхний Ларс". Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

28 сентября 2022, 16:22

Меняйло ограничил въезд в Северную Осетию водителям из других регионов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С сегодняшнего дня в Северную Осетию могут въезжать машины лишь жителей республики, а также Грузии и Южной Осетии, следует из указа главы республики. На въездах в Северную Осетию и на границе установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов по спискам Минобороны, сообщил Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. МВД по Северной Осетии предупредило, что на границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил решении ограничить на территорию республики въезд машин из других российских регионов,.

Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Глава Северной Осетии подписал сегодня указ о введении режима повышенной готовности во Владикавказе, а также Пригородном, Ардонском и Кировском районах, следует из информации на официальном портале Республики Северная Осетия - Алания.

Указом ограничивается въезд автомобилей на территорию республики. "Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия-Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в тексте документа.

Также ограничения не распространяются на тех, кто едет в санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы, расположенные в Северной Осетии и имеет необходимые документы, следует из текста указа. Указ вступает в силу со дня опубликования. 

Решение о введении режима повышенной готовности Меняйло назвал "вынужденной временной мерой". "Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией организованы мобильные оперативные группы, сообщил Меняйло. "Они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от министерства обороны общие списки призывников", - отметил глава Северной Осетии. По его словам тем, кто подлежит мобилизации, "будут объяснять, какие последствия их ждут в случае уклонения от воинской службы".

Также Меняйло отметил, что "дал поручение организовать для транзитников обогрев, еду, медицинскую помощь и санитарную очистку – среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети".

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Примечание:

"Число проехавших через "Верхний Ларс" автомобилей резко сократилось за сутки", "Россияне на Верхнем Ларсе рассказали о причинах отъезда", "Солдаты и БТР направлены к "Верхнему Ларсу"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 сентября 2022, 17:12

28 сентября 2022, 15:24

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