Власти Северной Осетии анонсировали ограничения на въезд из-за ситуации на границе

27 сентября 2022, 20:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Северной Осетии решили ограничить въезд машин из других российских регионов, беспрепятственный въезд сохраняется лишь для жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", на фоне значительно выросшего числа пересекающих границу России и Грузии пешком или на велосипедах на таможне сегодня резко сократилось количество зарегистрированных автомобилей, проехавших через Верхний Ларс. Несмотря на то, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", у Грузии нет причин закрывать границу с Россией, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. За сутки в Грузию выехали более 10 тысяч человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. МВД по республике предупредило, что на границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата. На границе с Грузией вручают повестки подлежащим мобилизации, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Власти Северной Осетии решили ограничить въезд машин из других регионов России на территорию республики, так как большое количества транзитного транспорта и автомобилей россиян, скопились на границе с Грузией. Глава республики Сергей Меняйло подпишет соответствующий указ в ближайшее время, сообщила сегодня пресс-служба правительства Северной Осетии

"Ограничение въезда на территорию Северной Осетии не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют соответствующую прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион при предъявлении соответствующих документов", – приводятся слова главы республики в сообщении на сайте правительства.

Также в регионе будет объявлен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба правительства.\

"Кавказский узел" также писал, что военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ 26 сентября, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

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