Солдаты и БТР направлены к "Верхнему Ларсу"

26 сентября 2022, 14:57

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Военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

Как писал "Кавказский узел", из-за того, что очереди легковых автомобилей перед КПП "Верхний Ларс" достигают нескольких километров и создают неудобства жителям Северной Осетии, власти республики решили открыть вблизи села Ногир парковку для транзитного транспорта, сообщил 25 сентября глава региона Сергей Меняйло.

23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к "Верхнему Ларсу" две тысячи легковых машин. В тот же день пользователи соцсети пожаловались, что из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки.

По данным очевидцев, к КПП "Верхний Ларс" прибыл БТР с военнослужащими, сообщил сегодня в своем Telegram-канале грузинский блогер Николай Левшиц. Очевидцы предполагают, что возле пограничного пункта разворачивается блок-пост, написал он.

БТР направлен к погранпункту «Верхний Ларс» на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу, пояснил представитель Погрануправления ФСБ по Северной Осетии.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет", - сказал он.

По словам представителя Погрануправления, КПП работает в штатном режиме, и "никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", информирует сегодня РБК.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

О появлении БТР с военными сообщили сегодня и пользователи "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс". "Стоим в пробке, 7 км до КПП. Минут 30 назад в сторону Верхнего Ларса проехала военная колонна с БТР", - написал, в частности, Николай Фролов.

Пользователь Георгий Багдасарян опубликовал сегодня фото, сделанное из салона легковой машины, на котором виден БТР с сидящими на нем бойцами.

Несколько участников обсуждения задали вопросы о появлении военных. "Прошу дать точную информацию насчёт блокпоста, это правда?" - написал, в частности, Стёпа Налбандян. Другие пользователи в ответ Налбандяну и авторам аналогичных вопросов процитировали сообщение Погрануправления ФСБ, опубликованное РБК.

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