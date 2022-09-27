Меняйло сообщил о вручении повесток на границе с Грузией

27 сентября 2022, 14:43

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На границе с Грузией вручают повестки подлежащим мобилизации, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, власти Грузии "официально" не разрешают въезд жителям Чечни и других республик Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", на фоне значительно выросшего числа пересекающих границу России и Грузии пешком или на велосипедах на таможне сегодня резко сократилось количество зарегистрированных автомобилей, проехавших через Верхний Ларс. Несмотря на то, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", у Грузии нет причин закрывать границу с Россией, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. За сутки в Грузию выехали более 10 тысяч человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. МВД по республике предупредило, что на границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

На границе с Грузией вручают повестки подлежащим частичной мобилизации, заявил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Там оперативная группа органов власти и военкомата совместно с МВД, где идёт вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают, но таких практически 1 или 2%, остальные все из других регионов. Плюс, у нас есть списки от Минобороны, которые подлежат призыву по частичной мобилизации, мы их тоже там же оповещаем", - сказал он в сегодня эфире Соловьев Live, запись беседы опубликована на странице программы в соцсети "ВКонтакте".

Глава республики пообещал, что те, кто стоит в очереди на выезд из России, будут оповещаться о работе пункта мобилизации. "Сегодня мы выставим соответствующее табло. Пункт мобилизации находится там для того, чтобы граждане, которые не подлежат выезду, уже были заблаговременно оповещены, что лучше туда не ехать, а возвращаться", - добавил он.

Комментируя длинные очереди, выстроившиеся в сторону Грузии, Меняло отметил, что "законодательно мы сделать ничего не можем". "Закрыть проезд в республику мы тоже не можем", - пояснил он. При этой Меняйло добавил, что в очереди находится порядка 3,5 тысяч машин. "Это с учетом того, что часть транспорта мы останавливаем на въезде в республику", - добавил он.

Он добавил, что грузинская сторона не пропускает "определенный контингент граждан Российской Федерации". "Это уже официально ими объявлено - из Чеченской Республики, из республик Кавказа", - отметил Меняйло в эфире.

На КПП со стороны Грузии жителей Северного Кавказа пограничники отводят в отдельный кабинет. Многим российским кавказцам отказывают во въезде в страну, сообщили участники Telegram-чатов.

В Северной Осетии из-за ситуации у КПП "Верхний Ларс" может быть введено частичное чрезвычайное положение, проинформировал Меняйло. "Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение о чрезвычайно ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети", - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ 26 сентября, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

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