Грузия решила не закрывать границу с Россией

27 сентября 2022, 13:59

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Несмотря на то, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", у Грузии нет причин закрывать границу с Россией, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. За сутки в Грузию выехали более 10 тысяч человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", на фоне значительно выросшего числа пересекающих границу России и Грузии пешком или на велосипедах на таможне сегодня резко сократилось количество зарегистрированных автомобилей, проехавших через Верхний Ларс. МВД по республике предупредило, что на границе будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к "Верхнему Ларсу" две тысячи легковых машин. В тот же день пользователи соцсети пожаловались, что из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки. Вечером 26 сентября на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопились около 3,5 тысячи легковых автомобилей, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

КПП на грузино-российской границе работает на пределе из-за большого наплыва людей, желающих попасть в Грузию, но причин для закрытия границ нет, заявил сегодня глава МВД страны Вахтанг Гомелаури. "Российские граждане всегда приезжали в Грузию. Они будут приезжать и сейчас. Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах", - процитировало министра издание "Новости-Грузия".

За сутки в Грузию через КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии въехали более 10 тысяч человек, сообщил сегодня глава региона Сергей Меняйло. "За вчерашние сутки 12,5 тысячи, из них 10,5 тысячи туда, 2 тысячи - это на въезд в республику", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

Напомним, людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

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