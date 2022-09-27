Россияне на Верхнем Ларсе рассказали о причинах отъезда

27 сентября 2022, 02:51

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Россияне, стоящие в очереди на границе с Грузией, рассказали "Кавказскому узлу", что едут по работе или в связи с семейными обстоятельствами. Многие из них неохотно обсуждали причины отъезда из России.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября, по данным МВД Северной Осетии, на границе с Грузией ожидали проезда к "Верхнему Ларсу" две тысячи легковых машин. В тот же день пользователи соцсети пожаловались, что из-за многокилометровых пробок и долгого оформления на таможне выезд из Владикавказа в Грузию занимает почти сутки. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Выезжающие из России рассказали, что таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы. Вечером 26 сентября

На таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопились около 3,5 тысяч легковых автомобилей, сообщил во второй половине дня вице-премьер республики Ирбек Томаев.

По его словам, поток легкового транспорта в направлении Грузии увеличился "в связи с проводимой в стране частичной мобилизацией". Он отметил, что в автомобилях, стоящих в очереди на границе, "в основном люди призывного возраста". "Кроме того, на административных границах с Кабардино-Балкарской республикой, республикой Ингушетией скопилось примерно 800 единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4 891 тыс., в том числе 1391 большегрузов и 3,5 тыс. легкового транспорта", - приводит его слова ТАСС.

Томаев также уточнил, что за прошедшую неделю через таможенный пункт в Северной Осетии госграницу в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек, что на 23,3% больше, чем за прошлую отчетную неделю.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» функционирует в штатном круглосуточному режиме - 18 полос для движения на выезд и шесть на въезд в Россию. Пропуск осуществляется при наличии документов, дающих право пересечения границы в соответствии с действующим законодательством, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Погрануправления по Северной Осетии.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 26 сентября на пункте пропуска, большинство людей отказались отвечать на ее вопросы, не рассказывали о целях поездки.

«Едем в Батуми, машину оставили здесь. По работе нужно много путешествовать, с людьми работать, с предпринимателями, бизнесменами. Они все сейчас будут не в России, и мне, чтобы нормально работать, нужно быть не в России, потому что в России никого не останется. Это не военкомат, не повестки. Просто если перекроют границу, то работать будет невозможно. Сидеть в России будет очень тяжело. Денег нормально зарабатывать в моей профессии здесь не получится», - рассказал молодой человек из Сочи, не пожелавший представиться.

Он, так же как и многие другие путешественники, решил добраться до контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» не на машине. Вместе с друзьями они, по его словам, купили подержанные велосипеды за 10 и 15 тысяч рублей.

Иного мнения придерживается Александр из Москвы, который направляется в Грузию на автомобиле. Всю основную информацию о ситуации на границе он узнает из Telegram-каналов. По словам мужчины, желания пересечь границу на велосипеде или самокате у него не возникало.

Мужчина, представившийся Вахтангом, стоящий в пробке, рассказал, что едет в Грузию, так как в семье произошло горе.

Молодые люди из Санкт-Петербурга рассказали, что едут в Грузию по работе. «Едем как журналисты. Собираемся снимать искусство и природу, потому что это все связано между собой. Хотим показать через природу, как это все отражается в искусстве», - рассказал один из парней.

По его словам, до «Верхнего Ларса» они намерены добираться своим ходом, а там «как пойдет».

По дороге на «Верхний Ларс» можно встретить лишь несколько продуктовых магазинов. В некоторых есть готовая кухня и можно купить, например, пирожки. Многие путешественники сегодня несли в руках, а также везли на велосипедах бутылки с водой.

Из-за того, что очереди легковых автомобилей перед КПП "Верхний Ларс" достигают нескольких километров и создают неудобства жителям Северной Осетии, власти республики решили открыть вблизи села Ногир парковку для транзитного транспорта, сообщил 25 сентября глава региона Сергей Меняйло.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

Напомним, 21 сентября, после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации, закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван. К 23 сентября была недоступна возможность вылететь в ближайшие дни в Армению или Азербайджан прямым рейсом из Москвы и аэропортов Сочи, Минвод, Астрахани и Владикавказа, а цены на авиабилеты на конец сентября и начало октября находились в диапазоне от 34 до 172 тысяч рублей.

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