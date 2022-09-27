Число проехавших через "Верхний Ларс" автомобилей резко сократилось за сутки

27 сентября 2022, 09:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне значительно выросшего числа пересекающих границу России и Грузии пешком или на велосипедах на таможне сегодня резко сократилось количество зарегистрированных автомобилей, проехавших через Верхний Ларс. МВД по республике предупредило, что на границ будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Как писал "Кавказский узел", людей без транспортных средств начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком, сообщил автор обнародованного 26 сентября в Telegram видео. Сотрудники полиции не пускают автомобили в сторону границы, и желающим выехать из России в Грузию приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ 26 сентября, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

С 6.00 мск 26 сентября до 6.00 мск 27 сентября через российско-грузинскую границу проехало 1385 легковых автомобилей, следует из отчета Северо-Кавказского таможенного управления. За аналогичный временной промежуток с 25 на 26 сентября в границу пересекли 1890 машин. Сутками ранее сотрудники таможни зарегистрировали 1771 автомобиль.

"Принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", - сообщает МВД по Северной Осетии в своем тг-канале сегодня, в 9.05 мск.

Те, кто пытается пересечь границу на автомобилях, жалуются, что в очереди приходиться ждать сутками.

"Всю ночь пешеходы шли толпой и утром тоже", - написал в 8.10 мск Григорий Лапшин в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" во "ВКонтакте". "За вчерашние сутки мой друг в авто продвинулся на 1 км. Семья его ушла пешком после трёх суток ожидания в машине", - добавил он.

Людям, пытающимся пересечь границу по направлению из Грузии в Россию, тоже приходится ждать сутками.

"Выехали 26 сентября в 5 утра, прошли границы в 18:00, без личного авто. Сначала встали где-то за 30 км (не доезжая до Степанцминды), к 9 утра открыли, но были люди, которые с вечера прошлого дня там стояли в ожидании. Затем встали недалеко от грузинской границы, за час можно было продвинуться на пару метров. Еле-еле доплелись до грузинской границы на машине, простояли ещё час, взяли вещи и пешком пошли к российской. Пришли, машины почти не пускали в обе стороны, люди сутками стоят, подсели в минивэн и спустя несколько часов непосредственно перед границей с Россией наш бас и ещё несколько машин пропустили (пешими тогда было нельзя). Когда прошли границу, написали нашему водителю, который вёз из Тбилиси, он так и остался на грузинской границе. Надеюсь, что-то изменилось за ночь, всем удачи в обоих направлениях движения!" - рассказала в 8.00 мск 27 сентября Ирина Попова в той же группе.

"Помните, когда мы видели фото на границе Турции и Сирии, то задавались вопросом - как могли мужчины, оставив детей и женщин, убежать из своей родной страны? А теперь тоже самое происходит на границе Грузии и РФ", - написал автор блога "Ветер Апшерона" на "Кавказском узле".

"В Азербайджане мы, недавно еще требующие от президента открыть сухопутные границы и запустить поезда, теперь тихо радуемся тому, что к нам можно только прилететь с авиабилетами за более тысячу долларов", - резюмировал блогер.

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