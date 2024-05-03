Власти назвали имена двух убитых на Украине военных из Волгоградской области

03 мая 2024, 22:45

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Сергей Михайлов и Сергей Резниченко убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Николаевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 735 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Иван Власенко из села Таловка Камышинского района стал 733-м военным из Волгоградской области, убитым в СВО на Украине.

О том, что рядовой Сергей Михайлов убит в ходе спецоперации на Украине стало известно из отчета администрации Николаевского района о передаче его родным ордена Мужества.

Михайлов родом из Кемеровской области, в последнее время жил в селе Политотдельское Николаевского района. После начала военной операции на Украине отправился на службу добровольно, служил сапером. Убит 28 августа 2022 года, ему было 53 года, указано сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщали о том, что в зоне СВО был убит офицер Сергей Резниченко, также житель села Политодельское, выпускник Рязанского военного автомобильного училище. Окончив его в 2012 году, по распределению вернулся в родную область служить в Волгограде. Затем по собственному желанию перевелся в Чеченскую республику. Получил звание майора и был назначен начальником штаба батальона. У него остались жена и сын. Дата смерти Резниченко в сообщении на сайте районной администрации не указана, но указ о награждении посмертно орденом Мужества был подписан 31 марта 2022 года, следует из приложенной к публикации фотографии.