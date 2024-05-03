03 мая 2024, 22:45

Власти назвали имена двух убитых на Украине военных из Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Михайлов и Сергей Резниченко убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Николаевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 735 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Иван Власенко из села Таловка Камышинского района стал 733-м военным из Волгоградской области, убитым в СВО на Украине.

О том, что рядовой Сергей Михайлов убит в ходе спецоперации на Украине стало известно из отчета администрации Николаевского района о передаче его родным ордена Мужества.

Михайлов родом из Кемеровской области, в последнее время жил  в селе Политотдельское Николаевского района. После начала военной операции на Украине отправился на службу добровольно, служил  сапером. Убит 28 августа 2022 года, ему было 53 года, указано  сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщали о том, что в зоне СВО был убит офицер Сергей Резниченко, также житель села Политодельское, выпускник Рязанского военного автомобильного училище. Окончив его в 2012 году, по распределению вернулся в родную область служить в Волгограде. Затем по собственному желанию перевелся в Чеченскую республику. Получил звание майора и  был назначен начальником штаба батальона. У него остались жена и сын. Дата смерти Резниченко  в сообщении на сайте районной администрации не указана, но указ о награждении посмертно орденом Мужества был подписан 31 марта 2022 года, следует из приложенной к публикации фотографии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 735 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 мая 2024, 21:56

03 мая 2024, 21:00

03 мая 2024, 20:10

  • Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села

    Азербайджан не имеет правовых оснований претендовать на анклавы, а решения Центрального исполкома Закавказской федерации, на основании которого проводят делимитацию, были приняты без участия армянской стороны, заявили ереванские картограф и этнограф. Сдача анклавов Азербайджану приведет к опустошению ряда сел, предупредили жители приграничных территорий.

03 мая 2024, 19:15

03 мая 2024, 18:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи