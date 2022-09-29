Режим повышенной готовности введен в Астраханской области из-за пробок на границе

29 сентября 2022, 10:12

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Из-за автомобильных пробок на дороге к границе с Казахстаном жители ближайших сел в Астраханской области рискуют остаться без помощи врачей и пожарных, объяснил решение ввести режим повышенной готовности глава Красноярского района.

Как писал "Кавказский узел", после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан.

В Красноярском районе Астраханской области с 28 сентября введен режим повышенной готовности, объявил глава района Руслан Бисенов. "Причина – сложившаяся неблагоприятная обстановка, связанная с нарушением организации дорожного движения. Большое скопление автомобилистов, в том числе иностранных граждан, около пункта пропуска через госграницу «Караузек» может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также возникновению и распространению различных острых инфекций. Именно поэтому и было принято соответствующее решение", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Название пункта пропуска "Караузек" отличается от названия села Караозек, при этом пункт пропуска расположен в 300 метрах от села, следует из информации о пункте пропуска, размещенной на сайте Росгранстроя.

Основной целью режима повышенной готовности Руслан Бисенов назвал необходимость разгрузить трассу «Астрахань – Красный Яр». "Поэтому проводится совместная работа администрации района с ГКУ АО «Астраханьавтодор» по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта. Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр", - сообщил он.

Кроме того, около села Караозек "будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны". "Также руководству районной больницы рекомендовано организовать дополнительную бригаду скорой медицинской помощи для дежурства в районе населенных пунктов Караозек, Кошелевка, Кривой Бузан, Бакланье и других близлежащих", - написал глава района.

Авторы некоторых комментариев под публикацией высказали мнение, что эти меры следовало ввести раньше. "Сразу надо было это сделать. Там же хаос творится. Люди в пробке уже машины продают, чтобы не стоять, и пешком идут. Магазины полупустые", - написала, в частности, Индира Турмухамбетова. "Это уже который день длится, только сегодня увидел", - упрекнула чиновника Аяна Кыдыралиева.

Руслан Бисенов, по состоянию на 10.10 мск, не прокомментировал эти претензии. Однако в его Telegram-канале "Блог Руслана Бисенова" вечером 26 сентября опубликован фотоотчет о посещении пункта пропуска "Караузек". На фотографиях видны длинные очереди из легковых автомобилей и множество стоящих около них мужчин.

"Сегодня был на пункте пропуска через государственную границу РФ «Караузек». Ощущение такое, будто все мужчины собрались тут. Вместо того, чтобы явиться в военкомат, они решили поехать в Казахстан. В легковых машинах в основном мужчины, примерно от 30 до 50 лет. Бесконечный автомобильный поток из разных регионов юга России", - написал чиновник.

Он отметил, что желающие пересечь границу "затрудняют проезд не только личному автотранспорту, но и служебным автомобилям". "В настоящее время дорога полностью заблокирована для проезда скорой медицинской помощи и пожарной службы в близлежащие населённые пункты. Дети не могут попасть в школу, потому что многокилометровая очередь перегородила проезд школьному автобусу. В связи с этим приняты меры – в с.Караозек организовано дежурство пожарного расчета МЧС", - сообщил Руслан Бисенов.

Напомним, после начала мобилизации многокилометровые пробки образовались также в Северной Осетии на пути к границе с Грузией. 26 сентября стало известно, что людей без машин там начали пропускать через границу, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Сотрудники полиции ограничивают проезд в сторону границы, и желающим выехать из России приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что только за последние двое суток через "Верхний Ларс" выехали 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. На въездах в Северную Осетию и на границе установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он.

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