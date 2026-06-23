Силовики отчитались о предотвращении двойного теракта в Пятигорске

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19-летняя девушка и 47-летняя женщина должны были одна за другой подорвать бомбы около здания силового ведомства в Пятигорске. Украинские спецслужбы намеревались их использовать в качестве террористок-смертниц, заявили силовики.

По данным ФСБ, одна из подозреваемых в подготовке к теракту была задержана, когда направлялась к зданию силового ведомства Пятигорска. Речь идет о гражданке России 2006 года рождения.

В ее рюкзаке находилась самодельная бомба мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была обезврежена, привел сегодня "Интерфакс" сообщение центра общественных связей ФСБ.

После задержания подозреваемой, силовики начали искать ее возможных соучастников. В результате поблизости от места происшествия была задержана еще одна подозреваемая - гражданка России 1979 года рождения. Согласно версии следствия, по указанию украинских кураторов, она должна была доставить вторую бомбу к месту взрыва, где в тот момент должны были работать оперативные службы.

"Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов", - заявили в ФСБ.

Подозреваемые признали, что действовали по заданию украинских спецслужб, сказано в сообщении.

В отношении 19-летней девушки и 47-летней женщины возбуждены дела о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатки, отчитался сегодня Следком.

По версии следствия, не позднее 18 июня текущего года подозреваемые по заданию украинских кураторов прибыли из Москвы в Пятигорск, чтобы совершить теракты. При этом женщины не были знакомы между собой, они не знали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц, и каждая из них действовала обособленно.

20 июня подозреваемые забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные бомбы. На подходе к КПП одного из зданий силовых ведомств Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Взрывотехники обезвредили бомбу, которая была в ее рюкзаке. Далее оперативники задержали вторую подозреваемую.

"По ходатайству следствия судом в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Следком в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 29 мая силовики рапортовали о задержании в Новороссийске мужчины, который собрал взрывное устройство и готовился к подрыву путей. По версии спецслужбы, он действовал по указаниям украинских кураторов.

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