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14:46, 23 июня 2026

Военный из Кабардино-Балкарии убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Шантуков убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 411 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 410 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В военной операции на Украине убит военнослужащий Аслан Шантуков, сообщила администрация Прохладного на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 411 военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 398 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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