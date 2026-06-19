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07:24, 19 июня 2026

Жители Лермонтова потребовали не застраивать зеленые зоны города

Кадр видеообращения жителей Лермонтова против проекта администрации города по застраиванию зеленой зоны. Фото: Блокнот-Ставрополь / ВКонтакте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Ставропольского Лермонтова выступили против проекта администрации города разрешить в зоне озелененных территорий общего пользования вести такую деятельность как "общественное питание". Горожане уверены, что за формулировкой кроется попытка чиновников застроить город многоэтажками и коммерческими зданиями.

Видеообращение жителей Лермонтова опубликовало издание "Блокнот-Ставрополь", насчитывающее более 27 тысяч подписчиков, на странице во "ВКонтакте". К 07.20 мск публикация набрала более 100 просмотров.

"Сегодня, 18 июня 2026 года, мы, жители Лермонтова поучавствовали в публичных слушаниях администрации города, где стоял принципиальный для жителей вопрос правил землепользования и застройки Лермонтова, для того, чтобы администрация города могла застраивать скверы, парки - наши зеленые зоны, которых и так осталось мало из-за хаотичной застройки многоэтажными зданиями", - говорит группа активистов города на видео.

Как пояснили местные жители, Лермонтов уже не раз подвергался вырубке деревьев, и зеленый пояс вокруг курорта стремительно сокращается. Новая же инициатива городских чиновников может привести к постепенному вытеснению озелененных территорий объектами коммерческой застройки, когда главное создать прецедент, информирует издание.

"Эта зона по своему смыслу и назначению является зоной озелененных территорий общего пользования. Такие территории должны сохраняться, благоустраиваться и развиваться, а не быть платформой для ресторанов, кафе, столовых, закусочных, баров", - возмущаются горожане.

Активисты встревожены также масштабами возможных точек общественного питания, если местным властям все же удастся внести изменения.

"Зачем нам четырехэтажные махины высотой до 20 метров, с максимальным процентом застройки земельного участка до 60 процентов и минимальной площадью земельного участка в 200 квадратов? Мы точно кафе строим?", - спрашивают лермонтовцы.

Жители настаивают, что реализация подобной инициативы может повлечь вырубку деревьев, появление парковок, рост транспортной нагрузки, шум, мусор, запахи, что серьезно ухудшит экологическую обстановку и условия жизни простых горожан. И дальше коммерческую застройку будет не остановить. Ведь, по словам активистов, в поправках не содержится достаточных гарантий сохранения зеленых насаждений.

"Сегодня в правила добавляется одна строка, завтра появляется конкретный участок, а затем жители получают забор, стройку, вырубку, парковку и очередное объяснение, что все законно", - рассказывают о своих опасениях горожане.

Жители уверены, что зеленые территории общего пользования должны оставаться зелеными территориями общего пользования. Поэтому в четверг, 18 июня, активисты и пришли на публичные слушания по данному вопросу в администрацию, где выразили категорический протест против поправок. При этом на руках активистов есть подписи около 300 горожан, которые против инициативы администрации.

"Мы пришли на публичные слушания и выразили свое негативное отношение к этому. Мы приобщили к публичным слушаниям подписи еще других жителей, а всего их порядка трехсот человек, и это еще не все. Очень попросили администрацию нас услышать, - не застраивать больше город, тем более парки и скверы. Состоится заседание комиссии и она примет решение", - заявили лермонтовцы.

Люди с опасением ждут заседания комиссии, где будут рассмотрены результаты слушаний, а также просят компетентные органы подключиться к этому вопросу, проверив, насколько вообще законны подобные инициативы.

"Мы не выступаем против развития общественного питания в городе. Однако такие объекты должны размещаться на территориях, предназначенных для коммерческой и общественно-деловой застройки, а не в зеленых зонах общего пользования. Город Лермонтов нуждается не в сокращении зеленых территорий, а в их защите", - подытожили активисты.

"Прекратите застраивать город. Оставьте нам хотя бы эти зеленые зоны", - потребовали горожане.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта. По мнению жителей города-курорта и экологов, строительство новой гостиницы в центре создает риск оползня и грозит ущербом природной среде, в частности, может повредить месторождения нарзана.

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Автор: Кавказский узел

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