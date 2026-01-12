Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство новой гостиницы в центре Кисловодска создает риск оползня и грозит ущербом природной среде, в частности, может повредить месторождения нарзана, заявили жители города-курорта и экологи.

Жители Кисловодска с плакатами записали видеообращение к властям по поводу строительства в центре курорта. Они обратились к руководству страны с требованием остановить возведение 16-этажного здания: по их данным, новый объект может привести к авариям на коммуникационных сетях и нанесет ущерб природной среде.

Видеообращение жителей Кисловодска опубликовала группа "Типичный Кисловодск" на странице во "ВКонтакте", насчитывающая 53 тысячи подписчиков. К 17.30 мск публикация набрала две тысячи просмотров.

Гостиницу планируют возвести на пересечении улиц Авиации и Шаумяна, в нескольких минутах ходьбы от Курортного бульвара. Согласно паспорту объекта, строительство должно завершиться в 2028 году. Как рассказал житель Кисловодска Ростислав Косарев, работы уже ведутся: на площадке работает тяжелая техника, сносятся старые здания, "весь район ходит ходуном".

Противники проекта утверждают, что городские инженерные коммуникации изношены примерно на 95% и не выдержат дополнительной нагрузки. Кроме того, по их словам, стройка ведется над карстовыми пустотами и водяной жилой с глубиной залегания до трех метров, что создает риск оползня - вся улица может "поехать" вниз по склону к реке.

По словам жителей, экологи также опасаются, что строительство может повредить месторождения нарзана. По данным гидрогеологов, минеральная вода залегает неглубоко, и вмешательство в грунт может привести к необратимым последствиям для курорта.

"Мы, коренные жители, а также экологи, ученые, деятели культуры категорически против. Все дело в том, что этот район находится на границе горно-санитарных зон. В непосредственной близости находятся нарзанные скважины", - говорят в обращении активисты.

По информации активистов, в администрации Кисловодска заявили, что строительство ведется законно и у застройщика есть все разрешения. При этом чиновники отказались раскрывать подробности проекта и называть бенефициара гостиничного комплекса.

Общественники отмечают, что значительная часть жителей выступает против возведения очередного крупного отеля. Они обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность строительства.

"Мы уже несколько месяцев пытаемся достучаться до высшего руководства страны. Но какие то силы противодействуют этому. Пожалуйста, помогите нам, наши права нарушаются, город на грани катастрофы", - сообщили жители.

"Кавказский узел" также писал, что в новогодние праздники жители поселка Темибежский Новоалександровского округа Ставрополья остались без электричества и воды, на фоне бездействия властей они потребовали отставки главы территориального отдела.