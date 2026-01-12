×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:14, 12 января 2026

Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство новой гостиницы в центре Кисловодска создает риск оползня и грозит ущербом природной среде, в частности, может повредить месторождения нарзана, заявили жители города-курорта и экологи. 

Жители Кисловодска с плакатами записали видеообращение к властям по поводу строительства в центре курорта. Они обратились к руководству страны с требованием остановить возведение 16-этажного здания: по их данным, новый объект может привести к авариям на коммуникационных сетях и нанесет ущерб природной среде.

Видеообращение жителей Кисловодска опубликовала группа "Типичный Кисловодск" на странице во "ВКонтакте", насчитывающая 53 тысячи подписчиков. К 17.30 мск публикация набрала две тысячи просмотров.

Жители Кисловодска пожаловались на строительство гостиницы в центре курорта. ВКонтакте/https://vk.com/kolonnada

Гостиницу планируют возвести на пересечении улиц Авиации и Шаумяна, в нескольких минутах ходьбы от Курортного бульвара. Согласно паспорту объекта, строительство должно завершиться в 2028 году. Как рассказал житель Кисловодска Ростислав Косарев, работы уже ведутся: на площадке работает тяжелая техника, сносятся старые здания, "весь район ходит ходуном".

Противники проекта утверждают, что городские инженерные коммуникации изношены примерно на 95% и не выдержат дополнительной нагрузки. Кроме того, по их словам, стройка ведется над карстовыми пустотами и водяной жилой с глубиной залегания до трех метров, что создает риск оползня - вся улица может "поехать" вниз по склону к реке.

По словам жителей, экологи также опасаются, что строительство может повредить месторождения нарзана. По данным гидрогеологов, минеральная вода залегает неглубоко, и вмешательство в грунт может привести к необратимым последствиям для курорта.

"Мы, коренные жители, а также экологи, ученые, деятели культуры категорически против. Все дело в том, что этот район находится на границе горно-санитарных зон. В непосредственной близости находятся нарзанные скважины", - говорят в обращении активисты.

По информации активистов, в администрации Кисловодска заявили, что строительство ведется законно и у застройщика есть все разрешения. При этом чиновники отказались раскрывать подробности проекта и называть бенефициара гостиничного комплекса.

Общественники отмечают, что значительная часть жителей выступает против возведения очередного крупного отеля. Они обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность строительства.

"Мы уже несколько месяцев пытаемся достучаться до высшего руководства страны. Но какие то силы противодействуют этому. Пожалуйста, помогите нам, наши права нарушаются, город на грани катастрофы", - сообщили жители.

"Кавказский узел" также писал, что в новогодние праздники жители поселка Темибежский Новоалександровского округа Ставрополья остались без электричества и воды, на фоне бездействия властей они потребовали отставки главы территориального отдела.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
16:38, 12 января 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:54, 12 января 2026
Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
07:56, 12 января 2026
Восстановлено движение по автотрассе в горах Дагестана
Все события дня
Новости
05:56, 12 января 2026
Власти Ставрополя отчитались о выплатах владельцам поврежденных при взрыве газа квартир
Аэропорт Махачкалы. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/mezhdunarodny_aeroport_makhachkala/1116953386/?ll=47.652918%2C42.816739&z=14
19:15, 10 января 2026
Жители юга России столкнулись с задержками рейсов на фоне угрозы атак беспилотников
Обращение жителей Темибежского. Стоп-кадр "Блокнот Ставрополь" от 10.01.26, https://bloknot-stavropol.ru/news/ey-na-lyudey-naplevat-zhiteli-stavropolskogo-sela--1937245
15:25, 10 января 2026
Жители Ставрополья пожаловались на работу властей
БПЛА в горах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:57, 10 января 2026
Угроза атаки дронов объявлена в регионах СКФО
Олег Чагран. Скриншот публикации главы Апанасенковского округа https://t.me/KlimovApanasenkovie/7569
05:58, 10 января 2026
Военнослужащий со Ставрополья убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru Как начинался конфликт в Южной Осетии

Последние записи в блогах
Фото
19:41, 28 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
"После выпитого сока". Как мошенники разводят на автокредит
Фото
14:28, 15 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эколог из Кисловодска обратился к Путину
Фото
11:51, 28 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
То ли упала, то ли... В роддоме Железноводска скончалась беременная
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Нарек Самсонян. 9 января 2026 г. Фото: https://t.me/nareksamsonyantelegram/1884
09 января 2026, 16:57
Активист Нарек Самсонян объявил голодовку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше