Азербайджанский оппозиционер Ариф Гаджилы столкнулся с запретом на выезд из страны

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Председатель меджлиса оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы не смог пройти на самолет в Вену для участия в международном конгрессе в связи с запретом на выезд из Азербайджана. Гаджилы назвал ограничение его прав необоснованным.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, активисты и аналитики, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.

Председатель меджлиса (высший партийный орган) партии "Мусават" Ариф Гаджилы не смог вылететь в Вену на международное мероприятие из-за того, что не был допущен на авиарейс. Целью поездки было участие 3-4 июля в конгрессе одной из влиятельных европейских политических организаций. Об этом рассказал сам Гаджилы.

"Планировалось мое участие в конгрессе <…>, членом которого уже многие годы является "Мусават" и мероприятиях, предшествующих этому форуму. Мой рейс был запланирован на 10.30 (09.30 мск). Но на пограничном контроле в бакинском аэропорту мне сообщили о введении запрета на мой выезд из страны. Мои попытки прояснить причины запрета, узнать какой орган ввел ограничение оказались тщетны", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Он счел отказ на выезд из страны неправомерным, поскольку в последнее время против него не было уголовных дел и он не привлекался даже в качестве свидетеля, не имел других не погашенных обязательств, установленных госорганами.

Гаджилы сказал, что не видит других причин, для ограничения его прав, кроме как политических, связанных с его оппозиционной деятельностью. Он отметил, что после консультаций с юристами определит свои дальнейшие правовые действия в связи с ограничением его прав на свободу передвижения.

Ограничение на выезд жителей из страны допустимо в случаях, предусмотренных статьей 9 Миграционного кодекса Азербайджана, отметил бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Ялчин Иманов.

Речь идет об уголовном преследовании, если лицо находится в статусе подозреваемого или обвиняемого, при наличии условного срока наказания, неисполнении налоговых обязательств или других обязательств, наложенных судом, пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана обязаны заранее уведомлять жителей об ограничениях на выезд. Применение запретов в иных обстоятельствах является неправомерным, отметил юрист.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием государственной пограничной службы Азербайджана.

Напомним, в мае власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят.

21 февраля в Баку была задержана активистка Сара Рагимова, ее уведомили о запрете покидать страну, объяснив это ее статусом подозреваемой по уголовному делу. После освобождения Рагимова связала уголовное преследование со своей общественной деятельностью.

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